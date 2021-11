Nhóm thanh niên lạng lách đánh võng trước đầu xe ô tô tại Hải Phòng gây phẫn nộ

Mới đây video của nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng bấp chấp hiểm nguy khi tham gia giao thông gây phẫn nộ cực mạnh đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Cụ thể theo camera hành trình của một chiếc ô tô đi ngay sau ghi lại được. Vào thời điểm trời tối, đường vắng người qua lại, nhóm thanh niên đèo nhau trên xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm, đã vi phạm luật giao thông 4 người này còn thản nhiên lạng lách, đánh võng và liên tục rồ ga trước đầu xe ô tô trên đường Worldbank, thành phố Hải Phòng.

Nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng bất chấp hiểm nguy





Đầu không đội mũ, liên tục rú ga và tỏ vẻ thách thức trước đầu xe ô tô

Chứng kiến hành động này của nhóm thanh niên, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ và bức xúc trước thái độ ngông nghênh của các giới trẻ này. Ngay dưới video, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận chỉ trích, phê phán:

- Không đội mũ, xe không gương, không biển số lại còn ngang ngược thế này thì chịu rồi. Mong công an chức năng sớm vào cuộc dẹp những thanh niên này đi.

- Đi gần bọn này chỉ sợ chúng nó đâm vào người. Nguy hiểm quá đi. Thay trời hành đạo hả các cháu?

- Đúng là trẻ trâu. Sợ hãi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây. Sao không dẹp bọn này đi, để chúng nó đi thế này quá nguy hiểm.

Hiện sự việc vẫn đang được dân tình quan tâm.