Phú Thọ: Người đàn ông cầm súng bất ngờ lao ra đường doạ bắn tài xế ô tô

Vụ việc một người đàn ông bất ngờ cầm súng tự chế rồi bất ngờ lao ta đường chửi mắng, dọa nạt rồi chĩa súng trước mặt tài xế đang điều khiển xe ô tô đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Người đàn ông chĩa súng đe dọa tài xế. Nguồn: 91.com.vn

Cụ thể vào sáng ngày 16/11, đại diện Ban An toàn giao thong tỉnh Phú Thọ cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông cầm súng rồi bất ngờ lao ra đường chặn đầu xe ô tô. Ngay sau khi biết tin, lực lượng chức năng đã có mặt và mời người đàn ông này lên làm việc.

Theo thông tin từ công an, người đàn ông cầm súng này đang trong tình trạng say đồ có cồn (bia, rượu). Khi anh tiến đến đầu xe ô tô đã không điều chỉnh được hành vi nên đã thể hiện sự hống hách. Tuy nhiên cùng thời điểm đó, một nam thanh niên khác đã đến và kịp thời can ngăn rồi đưa anh vào vỉa hè.

Người đàn ông này đã mau chóng bị ngăn cản lại

Ngay dưới đoạn clip, cư dân mạng đã đưa ra nhiều chỉ trích với người đàn ông này:

- Say rượu thì làm ơn nằm yên ở nhà đi. Cơm nhà không thích lại thích ăn cơm nhà nước rồi.

- Sợ nhất mấy bác say rượu. Ra đường thế này lại ‘tai bay vạ gió’ thôi.

- May không sao là tốt rồi. Say thì về nhà làm giấc đi bác.

Được biết vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Toàn bộ sự vụ đã được camera hành trình ghi lại và cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý người đàn ông này theo đúng quy định.