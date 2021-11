Rình mò để bẻ khóa xe máy, tên trộm bị 'bắt sống' ngay tại trận

Mới đây đoạn video của tên trộm rình mò tìm cách bẻ khóa trộm xe máy đã được camera ann ninh ghi lại.

Cụ thể vào ngày 17/11 vừa qua, tên trộm (người đàn ông mặc áo trắng trong đoạn video) đã đi bộ đến một cửa hàng, lúc này xung quanh vỉa hè khá vắng người. Quan sát xung quanh và tranh thủ lúc mọi người sơ hở, tên trộm này đã rình mò rồi tìm cách phá ổ khóa để trộm xe máy đang dựng ngay trước cửa.

Tên trộm rình mò bẻ khóa xe máy





Ngó trước ngó sau chỉ trong một vài giây, người này đã có thể mở được chiếc xe và vô tư lùi xuống đường rồi định phóng đi. Tuy nhiên cùng thời điểm, một người đàn ông mặc áo đen đã bất ngờ phi đến và tông vào đuôi xe và chặn đầu khiến tên trộm hoảng hồn rồi cho xe đổ rạp xuống đường, “ba chân bốn cẳng” bỏ của để chạy trốn thoát thân. Người đàn ông mặc áo đen đã đuổi theo để lập tức chạy đuổi theo và “bắt sống” tên trộm này.

Ngay trong tích tắc, tên trộm đã mở được khóa và chuẩn bị phóng xe chạy thoát





Một người đàn ông tông vào đuôi xe rồi chặn đầu và bắt sống được tên trộm





Ngay sau khi thấy tiếng động, những người trong cửa hàng đã vội chạy ra. Chứng kiến sự việc nhiều người thở phào và hả hê trước cái giá mà tên trộm phải trả. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích và mỉa mai hành động này:

- Gì chứ ăn cắp thì không thể tha. Cho nó lên công an thôi.

- Quả là đi ăn trộm không xem ngày đây mà. Bỏ ngay cái tật đấy đi nhé, tống nó lên phường. Chắc phải bóc lịch mới chừa quá.

- Có làm thì mới có ăn, chứ ăn cắp bắt được thì không tha nổi. Cho biết thế nào là lễ độ luôn.

Hiện sự việc vẫn đang được dân mạng chia sẻ rần rần.