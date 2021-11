Rùng mình khoảnh khắc người phụ nữ bị xe container cán qua người, nạn nhân tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giữa xe container và xe máy đã được dân tình chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

(Nguồn: 91.com.vn)

Theo camera an ninh ghi lại, vào thời điểm các phương tiện chuẩn bị di chuyển sau khi đèn giao thông chuyển xanh thì chiếc xe máy do một người phụ nữ điều khiển đang đi ngang phía trái xe container bất ngờ loạng choạng tay lái rồi ngã xuống đường.

Xe máy đang lưu thông cạnh phía trái xe container





Xe máy bị cuốn vào gầm xe container





Nay lập tức chiếc xe máy đã bị xe container cuốn vào gầm còn người phụ nữ liên tiếp bị 2 bánh sau cán qua người, hậu quả là nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ đầy thương tâm.

Nạn nhân tử vong tại chỗ sau khi bị cán liên tiếp





Chứng kiến đoạn video, nhiều người đã không khỏi rùng mình và để lại nhiều bình luận chia buồn cùng gia đình nạn nhân xấu số:

- Đi gần mấy quả container là phải để ý điểm mù với cả phải chắc tay lái nữa. Loạng choạng cái là toang ngay. Chia buồn cùng gia đình nạn nhân nhé.

- Đúng container với mấy xe to như tử thần vậy, mỗi lần đi đường thấy là phải né vội không lại ‘tai bay vạ gió’ vào thân.

- Tội quá! có vẻ phần rơ moóc sau làm cô gái cảm giác xe đã qua.

- Rùng hết cả mình, nhìn xe nó cán qua 2 lần như kia thì còn gì là người ngợm nữa. Sợ hãi.

Sau khi clip được đưa lên mạng đã thu hút rất nhiều lượt xem quan tâm của cộng đồng mạng.