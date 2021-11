Rùng mình khoảnh khắc xe ô tô con mất lái đâm vào dải phân cách gây hư hỏng nặng nề

Cách đây ít phút cộng đồng mạng chia sẻ rần rần video chiếc ô tô con lao nhanh rồi đâm thẳng và dải phân cách rụng bánh ra ngoài.

Your browser does not support HTML5 video.

Cụ thể camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng này. Khi đang lưu thông trên đường, chiếc xe ô tô đã bất ngờ mất lái rồi đâm vào rải phân cách, sau cú tông mạnh, chiếc xe đã bị hư hỏng nặng nề.

Theo đó, sự việc xảy ra vào lúc 22 giờ 37 phút ngày 8/11 trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc xe ô tô con đang lưu thông thì bất ngờ tông vào giải phân cách, sau cú tông mạnh này chiếc xe đã xoay 180 độ và rơi cả bánh ra ngoài.

Xe ô tô đâm vào giải phân cách bị rụng bánh

Chứng kiến sự việc, nhiều người đã hoảng hồn và có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra:

- Gặp xe này đêm qua ở Pháp Vân – Cầu Giẽ, gẫy hết trục 2 bánh - nát hết cả xe xót thật.

- May ko có xe tải nào ở gần lúc đấy. Chứ quả này đến lúc vừa vượt con xe tải thì xong.

- Đi trên cao tốc phóng nhanh mà bị tai nạn là khổ lắm, hãi hùng quá đi.

Hiện sự việc đang được chia sẻ rần rần và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.