Rùng mình khoảnh khắc xe tải cán qua người cháu bé ngồi sau xe mẹ ở Đà Nẵng

Vụ tai nạn thương tâm cảu cháu bé 8 tuổi sau khi xảy ra va chạm với xe tải mới xảy ra vào sáng 18/11.

Your browser does not support HTML5 video.

(Nguồn: 91.com.vn)

Cụ thể theo camera anh ninh ghi lại, tại khu vực ngã tư gần cây xăng Nam Ô, trên đường Nguyễn Tất Thành , quận Liên Chiểu , thành phố Đã Nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu từ một người dân đang ở gần đó kể lại, thời điểm này trên đường có khá nhiều xe qua lại, người phụ nữ đi xe SH Mode chở theo bé gái 8 tuổi ở phái sau đang lưu thông trên đường thì bất ngờ va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 29H-XXX.82.

Xe tải đã va mạnh vào đuôi xe máy





Trong đoạn video có thể thấy, chiếc xe tải đã đụng vào đuôi xe máy khiến nữ tài xế loạng choạng rồi ngã xuống đường. Bé gái ngồi sau xe cũng văng ra ngoài rồi ngã sõng soài, cùng lúc đã bị bánh xe cán qua người khiến tử vong tại chỗ.

Bé gái tử vong ngay cú va chạm





Chứng kiến vụ việc, cư dân mạng đã xót xa để lại lời chia buồn cùng gia đình nhỏ:

- Đau lòng quá đi, sợ phát ám ảnh lên được. Chia buồn cùng gia đình.

- Vậy là hết một kiếp người. Mong cháu thanh thản nơi chín suối. Chỉ vì một giây lơ là mà ra nông nỗi này. Thương em.

- Xem đoạn video mà mặt tôi cắt không còn giọt máu, sợ xanh mắt ra ý. Nam mô a di đà Phật.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra nguyên nhân và phân luồng điều tiết giao thông.