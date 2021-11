Rùng mình khoảnh khắc xe tải tông xe máy, nạn nhân bị thương nặng

Vừa qua vụ tai nạn giữa xe ô tô tải và xe máy đã được chia sẻ rần rần.

Your browser does not support HTML5 video.

(Nguồn: 91.com.vn)

Cụ thể toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Có thể thấy địa điểm xảy ra tai nạn là tại một ngã tư, hai người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi đến đoạn đường giao nhau này lại không giảm tốc độ và thiếu quan sát nên đã phóng nhanh qua đường. Cùng lúc đó chiếc xe tải đã phóng đến và tông ngang vào xe máy khiến hai người ngồi trên xe đã ngã văng sõng soài ra đường rồi nằm bất động tại chỗ.

Hai thanh niên phóng nhanh qua ngã tư và thiếu quan sát

Sau cú đâm mạnh, chiếc xe máy đã nằm lọt gọn dưới phần đầu xe ô tô còn nạn nhân thì đã nhanh chóng được những người dân quanh đó đưa đi cấp cứu kịp thời. Chứng kiến sự việc đã có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, nhiều người cho rằng cả hai phương tiện đều có lỗi sai do thiếu quan sát khi tham gia giao thông, đặc biệt đến các đoạn đường giao nhau lại không giảm tốc độ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Sau cú đâm mạnh, hai nạn nhân ngã văg ra đường và bất động

Một vài ý kiến của dân mạng:

- Ô tô là phương tiện lớn chắc chắn tội nặng hơn, nhưng 2 ông đi xe máy cũng bất cẩn cơ, đi đường kiểu đường nhà mình ý. Mong các bác trở về bình an.

- Rùng hết cả mình, đi đứng thế này quá là ẩu. Bao nhiêu vụ thế này rồi đấy.

- Qua đường mà phóng tốc độ bàn thờ là dở rồi. Chỉ mong 2 bác xe máy không bị làm sao thôi.

Hiện sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng.