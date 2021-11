Siêu mẫu Hà Anh nghẹn ngào nhắc về người thân quá cố: 'Ông ơi, thương nhớ ông nhiều'

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã đăng dòng trạng thái trải lòng khi cùng cả gia đình về viếng mộ ông nội, trên trang cá nhân cô có viết:

“Chưa khởi hành từ nhà bà đã mếu "Thương ông", rồi khi tôi ngồi bên bà an ủi bà, bà mạnh mẽ bảo "thôi nói chuyện khác vui hơn".

Ông bà thế là đã xa nhau 2 năm. Cô và ba tôi mất bố, chúng cháu mất ông, các chắt như Myla mất cụ, nhưng chưa giây phút nào là chúng tôi không nhớ ông- nhớ sự hiền từ, hóm hỉnh, nhân hậu, giản dị và yêu thương trìu mến của ông.

91 năm trên cuộc đời, ông chạm vào biết bao mảnh đời bằng những câu văn trong trẻo, bằng những ân cần, bằng sự tử tế và dẫn dắt.

Chắt Myla được đến thăm nơi cụ nằm, cụ bà rưng rưng thầm trò chuyện, chúng cháu lăng xăng cắm hoa, thắp hương. Khi về ba tôi dõng dạc "Bố ơi con về nhé!" Chúng cháu cũng "Chào ông chúng cháu về đây!" Hệt như thời ông còn sống.

Bên ông chúng cháu chẳng lo lắng những nghĩa cử khách sáo, bởi chúng cháu biết ông chỉ muốn ôm chúng cháu vào lòng, cho chúng cháu ngồi trên đùi, và cười rất hiền.

Chắt Myla được tung tăng bên lăng mộ ông, cháu thường hay bảo bé "cụ đang chào vẫy con từ những đám mây" và bé ngẩng đầu "chào cụ" đôi bàn tay bé vẫy vẫy tới các đám mây.

Ông ơi, thương nhớ ông nhiều....”

Cuối cùng người đẹp còn nhắn nhủ thêm: “A day trip to the countryside to visit my grandfather's grave. It's been two years that we lost him and not a day went by we did not miss him dearly!” (Một ngày về quê thăm mộ ông nội. Đã hai năm chúng tôi mất đi ông và ngày nào chúng tôi cũng nhớ ông da diết).







Ngay dưới bài đăng, nhiều người đã đồng cảm với sự mất mát của gia đình và dành lời khen cho ái nữ nhà Hà Anh, cô cũng tự hào và nhanh chóng đáp lại: “Myla lễ nghĩa lắm, con nhà gia giáo mà”.

Hà Anh vừa là người mẫu, á hậu lại vừa là ca sỹ. Sở hữu vóc dáng cao ráo cùng body “đồng hồ cát” chuẩn chỉnh vạn người mê, cô thường hoạt động tích cực trong các làng thời trang quốc tế. Hiện sau khi kết hôn,Hà Anh không còn hoạt đông showbiz sôi nổi mà cô dành hầu hết thời gian cho gia đình và con gái. Trên trang fanpage, những clip về hoạt động của cả nhà trong mùa dịch đều được khán giả thích thú đón nhận.