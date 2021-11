'Sởn gai ốc' khoảnh khắc người đàn ông suýt bị xe đầu kéo cán qua người khi đang sửa xe máy

Đoạn video của chiếc xe đầu kéo suýt gây họa cho người đàn ông đang sửa xe đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Your browser does not support HTML5 video.

(̣Nguồn: 91.com.vn)

Theo camera an ninh ghi lại, một người đàn ông đang ngồi sửa xe máy thì bất ngờ chiếc xe đầu kéo quay đầu ngay đó. Tuy nhiên người tài xế này lại không để ý xung quanh nên đã tông vào lưng nam thanh niên đang sửa xe máy, ngay lập tức người này đã bị cuốn vào gầm xe và ngã sõng soài, sau cú va chạm xe máy cũng bị đổ rạp.

Chiếc xe đầu kéo đã suýt cán vào người đàn ông đang sửa xe máy





Tai nạn ập đến bất ngờ, rất may không có thương vong về người xảy ra. Ngay sau khi chứng kiến đoạn video, nhiều người đã bức xúc và đưa ra chỉ trích với người tài xế lái xe đầu kéo đã thiếu quan sát.

Sau va chạm, người đàn ông và chiếc xe máy đều bị đổ sõng soài

Một vài bình luận của dân mạng:

- Trời ơi tài xế bị làm sao đấy, không cảm nhận được đã đâm người ta hay sao vậy. Va chạm xong còn không quay lại nói một câu xin lỗi nữa. Chán anh tài thế.

- Ông lái đầu kéo láo nháo thế, sợ thật. Nhìn anh sửa xe ngã nhoài thế kia khổ thân quá, may không bị làm sao là tốt rồi.

- Lái kiểu gì thế này, người ta ngồi lù lù thế kia mà như điểm mù không thấy ý. Sợ hãi.

Đoạn video đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và hiện vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.