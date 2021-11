Tai nạn kinh hoàng: Tài xế xe tải mất lái, đâm nát dải phân cách rồi lao xuống vực sâu 100m

Vụ tại nạn của tài xế xe tải mất lái rồi lao xuống vực sâu 100m đã khiến nhiều người ứa nước mắt.

Your browser does not support HTML5 video.

Sự việc xảy ra vào đêm ngày 29/11 tại khu vực Đèo Ách, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Theo thông tin ban đầu, và khoảng 23 giờ cùng ngày, chiếc xe tải chở gỗ mang biển kiểm soát 88C- XXX.28 đang lưu thông trên Quốc lộ 32 theo hướng thị xã Nghĩa Lộ đi ngã ba Khe, đến địa phận Đèo Ách thì bất ngờ mất lái rồi đâm nát dải phân cách và lao xuống vực sâu gần 100m ngay phía dưới.

Xe tải mất lái lao xuống vực





Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chiếc xe tải đã bị lật phơi bụng, phần gỗ phía sau thùng xe thì văng khắp nơi và hư hỏng nặng nề. Theo ghi nhận ban đầu, tài xế là một lái mới và hiện đang bị thương nặng, ngay khi vụ việc xảy ra anh đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Xe bị hư hỏng, nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu





Chứng kiến đoạn video, cộng đồng mạng không khỏi xót xa để lại nhiều bình luận:

- Lái mới mà gan dạ quá, lại còn chạy đêm nguy hiểm nữa. Mong bác tài sẽ không bị làm sao.

- Nhìn hình ô tô mà ám ảnh, lái xe số sàn khó lại còn lái mới nữa. Giờ chỉ mong bác tài trở về bình an thôi. Khổ thân quá.

- Tan nát hết cả, thôi thì của đi thay người. Sợ ghê.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.