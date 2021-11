Tai nạn kinh hoàng: Xe container tông vào ô tô con rồi húc lật xe tải đang dừng chờ đèn đỏ

Vừa qua đoạn video về vụ tai nạn giữa xe container với xe tải và xe con đã được chia sẻ rần rần.

Vụ việc đã được camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại. Vụ việc đã xảy ra vào buổi đêm trên Quốc lộ 10, đoạn qua khu vực Ngã 3 Tân Liên, Thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

(Nguồn: 91.com.vn)

Trong đoạn video có thể thấy xe ô tô con và ô tô tải đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ chiếc container đã đi theo chiều ngược lại lao tới rồi đâm liên hoàn vào 2 phương tiện trên. Cú tông mạnh đã khiến xe ô tô con bị đẩy rạp sang lề đường, chiếc xe tải bị bị đẩy lê trên đường, sau đó húc lật và văng ra xa cả chục mét.

Sau khi đâm vào ô tô con, xe container tiếp tục húc vào xe tải, đẩy rê rồi lật ngang trên đường

Sau tai nạn kinh hoàng, các phương tiện bị hư hỏng nặng nề, rất may không có thiệt hại về người xảy ra. Chứng kiến vụ việc, cộng đồng mạng không khỏi rùng mình và để lại nhiều bình luận chỉ trích tài xế xe container:

- Không hề có đạp phanh tí nào luôn, may là ban đêm chứ nếu ban ngày mà đường đông xe máy thì không khác thảm sát.

- Nhìn mà sởn cả gai ốc, đi đứng kiểu gì không biết, đêm hôm bác tài có ngủ quên không vậy? May không ai bị làm sao là tốt rồi.

- Quả này mà xảy ra vào lúc tan tầm thì cứ gọi là xác định. Đi ẩu quá đi, không biết thanh niên có sử dụng bia, rượu hay ngủ gật không nhỉ?

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ nguyên nhân.