Tai nạn thương tâm: Cháu bé 3 tuổi tử vong sau khi ngã xuống giếng sâu 30 mét

Mới đây clip đưa thi thể chu bé 3 tuổi tử vong khi bị ngã xuống giếng sâu 30m đã khiến cộng đồng mạng ứa nước mắt.

Cụ thể vào 13 giờ 55 phút ngày 2/11/2021, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai có nhận được tin báo từ Công an xã Ia Krêl - Công an huyện Đức Cơ về vụ tai nạn đã xảy ra tại gia đình ông Ma Quang Tình, tại làng Khop, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ.

Sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh đã nhanh chóng điều động 1 xe cứu hộ và 7 chiến sỹ cảnh sát đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ. 15 giờ 10 phút cùng ngày thì công tác tìm kiếm thi thể bạn nhận bắt đầu được thực hiện.

Quá trình tìm thi thể cháu bé dưới giếng sâu 30m





Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, tổ công tác đã tìm thấy thi thể cháu bé 3 tuổi trong giếng ở độ sâu 30m và đưa lên khu vực an toàn rồi bàn giao cho gia đình.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người đã xót xa và gửi lời chia buồn đến gia đình, đây cũng là bài học cảnh tỉnh với những gia đình có giếng sâu nguy hiểm, cần có các rào chắn, nắp đậy ở miệng giếng để tránh các tai nạn thương tâm.

Thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình





Một vài ý kiến của dân mạng:

- Thương con quá, gia đình có trẻ nhỏ không để ý cái là xong. Ra đi thanh thản con nhé!

- Về quê sợ nhất là nhà ông bà để giếng như này, nguy hiểm lắm luôn chứ chẳng đùa. Chia buồn cùng cả nhà.

- Thương tâm quá. Giếng sâu 30m người lớn còn chết ngạt chứ chả trẻ con.

Hiện vụ việc vẫn đang được dân tình quan tâm.