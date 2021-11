Tai nạn thương tâm: Va chạm với ô tô con, người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ

Cách đây ít phút, cộng đồng mạng đã chia sẻ rần rần vụ tai nạn giữa xe máy và xe ô tô tại Hải Phòng.

Vụ tai nạn đã xảy ra vào lúc 9h sáng ngày 23/11 trên đường An Viên, trong khu đô thị Cựu Viên (đoạn đối diện quán cafe Trung Hiếu, hướng từ đường Lê Duẩn đi vào), thuộc địa bàn phường Quán Trữ, quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng.

Hiện trường vụ tai nạn





Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một người phụ nữ sinh năm 1986 điều khiển xe máy hiệu Vision mang biển kiểm soát 15N1-XXX.36, trú tại khu đô thị Cựu Viên, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng đang trên đường đi chợ về thì bất ngờ đến đoạn đường trên do thiếu quan sát và không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào xe ô tô con hiệu Vios mang biển kiểm soát 15A-XXX.07 đang quay đầu chuyển hướng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, nữ tài xế xe máy đã tử vong tại chỗ, chiếc xe máy Vision đổ sõng soài ra đường và bị nát bét hết phụ tùng, chiếc ô tô Vios thì bị hư hỏng phần đuôi xe bên phải và bên hông mạng sườn trái.

Do thiếu quan sát nên hai phương tiện đã va chạm nhau





Chứng kiến vụ việc, nhiều người đã không khỏi rùng mình và bày tỏ sự xót xa với người phụ nữ xấu số:

- Thương tâm quá, còn chưa kịp về nấu bữa cơm cuối cho cả gia đình. Chia buồn cùng gia quyến.

- Nhìn chiếc xe vỡ nát thế kia chắc tông mạnh lắm. Thế là hết một kiếp người.

- Mỗi lần nhìn thấy tai nạn chỉ chắp tay mong không ai bị làm sao. Nhìn xong buồn quá, chia buồn cùng cả nhà nhé.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc





Ngay sau khi biết tin, lực lượng chức năng Công an phường Quán Trữ và Công an quận Kiến An cùng phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn điều tra và làm rõ nguyên nhân sự việc.