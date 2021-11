Tài xế xe bồn vượt phải gây tai nạn rồi bỏ chạy khiến dân tình bức xúc

Mới đây vụ va chạm giữa xe bồn và xe máy đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Cụ thể toàn bộ vụ việc đã được camera hành trình của một chiếc xe ô tô ghi lại. Thời điểm xảy ra vụ va chạm, các phương tiện đều đang lưu thông cùng chiều, xe máy đang đi bên phải đường thì chiếc xe bồn muốn vượt lên trước tuy nhiên thời điểm đó lại có ô tô con đang đi phía trước. Do thiếu quan sát và đi ẩu nên tài xế đã đánh lái sang phải và xảy ra va chạm với khiến tài xế xe máy loạng chạng và ngã sõng soài ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn





Bỏ mặc tài xế xe máy ngã sõng soài ra đường, tài xế xe bồn bỏ chạy





Điều đáng chú ý ở đây là sau khi gây tai nạn, tài xế xe bồn đã bỏ chạy khỏi hiện trường và mặc kệ nạn nhân. Chứng kiến đoạn video, nhiều người đã bức xúc và đưa ra nhiều chỉ trích với hành động thiếu văn minh của người tài xế này:

- Đi ẩu đã là sai rồi mà gây họa xong còn bỏ chạy nữa. Thật là chán cái ý thức tham gia giao thông của thanh niên này.

- Làm người ta ngã mà không thèm quay lại xem thế nào luôn. Không thể chấp nhận được.

- Bực mình thế nhỉ. Ý thức láo nháo ghê, đi đường gặp xe bồn là tránh vội.

Được biết vụ việc xảy ra ở ngã ba Sao Đỏ - Hải Dương