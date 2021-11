Cách đây ít phút, mạng xã hội đang chia sẻ rần rần video của một nam thanh niên giận người yêu sau đó đã bất cần lao vào đầu xe container tự tử nhưng bất thành.

Nam thanh niên lao vào đầu xe container tự tử

Cụ thể theo camera hành trình ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc trời đã nhá nhem, chiếc xe container đang lưu thông thì bất ngờ một thanh niên chạy bộ thật nhanh đến và cố tình lao vào đầu xe khiến dân tình được phen hoảng hồn. Dường như đã định đoán được sự việc nên tài xế xe container đã kịp phanh lại nên không có thương vong xảy ra. Vài giây sau, người con gái được cho là người yêu của thanh niên đã chạy đến hiện trường vụ việc rồi cầm tay kéo anh ra ngoài.

Người phụ nữ được cho là người yêu của thanh niên đã có mặt tại hiện trường nắm lấy tay anh

Sự việc sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm ráo riết từ dân tình, nhiều người đã bức xúc để lại bình luận:

- Giận người yêu mà bất cần thế này là dở rồi. Lạc quan lên cậu bé ơi, sinh mạng của mình mà không biết trân trọng.

- Trời ơi quả đấy tài xế container mà không phanh lại thì là tới công chuyện rồi không. Nông nổi quá đi, ra đường sợ nhất mấy kiểu này.

- Coi thường tính mạng quá, làm gì thì cũng bình tĩnh chứ. Giận người yêu thì cũng có cách hòa giải mà, cần gì phải tức tối đi quyên sinh như vậy.

Hiện đoạn clip trên vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm theo dõi và có nhiều phản hồi xoay quanh vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

(Nguồn: 91.com.vn)