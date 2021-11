Thương tâm: Va chạm với xe ben, người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe nằm bất động

Vụ tai nạn đầy thương tâm giữa xe máy và xe ben đã được camera an ninh ghi lại.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 26/11 tại ngã tư giao giữa đường Âu Cơ và đường Trần Phú, thành phố Yên Bái.

(Nguồn: 91.com.vn)

Theo đoạn video có thể thấy cả xe máy và xe ben đang dừng đèn đỏ, trước đó xe ben có ra tín hiệu xi nhan phải (khi đang đỗ tại làn đường đi thẳng). Vừa lúc người phụ nữ điều khiển xe máy vừa di chuyển thì chiếc xe ben mang biển kiểm soát 21H-XXX.25 cũng tiến lên phía trước rồi bất ngờ bẻ lái mà không quan sát kĩ càng nên đã va vào xe máy.

Bất ngờ rẽ phải và thiếu quan sát nên xe tải đã va chạm với xe máy





Tai nạn xảy ra đã khiến người phụ nữ điều khiển xe máy ngã sõng soài rồi bị cuốn vào gầm sau đó bị bánh xe cán qua chân. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, còn phương tiện bị vỡ nát và hư hỏng nặng nề.

Ngay sau cú đâm, nạn nhân đã ngã sõng soài, một chân bị bánh xe cán qua đầy đau đớn

Chứng kiến đoạn video, nhiều người không khỏi bức xúc trước cách tham gia giao thông của tài xế xe tải:

- Bác tài sai rồi, rẽ phải mà dừng tại làn đi thẳng xong rẽ bất ngờ. Thế này ai kịp trở tay. Mong chị gái trở về bình an.

- Đi ẩu quá, rẽ mà chẳng quan sát xung quanh. Đây cũng là bài học cho mọi người khi đi gần xe to cần tránh khỏi những điểm mù để không xảy ra tai nạn.

- Người ta đi thẳng từ từ mà ông vượt lên ngáng đầu xe thì ai mà đỡ nổi. Khổ thân quá, mong chị gái không bị làm sao. Bác tài này phải phạt thật nặng.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.