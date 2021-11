Va chạm giao thông, tài xế liên tục 'đi đường quyền' vào mặt đối phương gây bức xúc

Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ vụ việc về cách hành xử của tài xế thiếu văn minh khi xảy ra va chạm giao thông.

Cụ thể một người đi đường khi chứng kiến đã ghi lại. Theo lời người đàn ông áo đen thì tài xế áo trắng đã tông vào đuôi xe mình, sau một hồi phân bua thì họ đã không tìm được tiếng nói chung nên người này đã không giữ được bình tĩnh và liên tục chửi mắng bằng ngôn từ tục tĩu, ngoài ra anh còn liên tục tát thẳng vào mặt đối phương.

Thanh niên áo đen liên tục tát vào mặt tài xế

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt để xử lý, người đàn ông khác cũng đến để can ngăn bạo lực. Chứng kiến vụ việc, dù chưa rõ đúng sai ra sao, tuy nhiên hành động của thanh niên mặc áo đen đã khiến cộng đồng mạng bức xúc và đưa ra nhiều lời phê phán:

- Trời ơi có gì thì nhẹ nhàng mà giải quyết thôi chứ việc gì mà hạ cẳng tay, thượng cẳng chân thế này. Cái đầu nóng thì làm gì cũng nát thôi. Chán ghê.

- Nhìn cách hành xử này đã thấy chẳng ra gì rồi. Hết chửi tục rồi lại tát người ta, nghĩ thế mình là kẻ mạnh hay sao? Dù chưa biết bạn đi đúng luật hay chưa nhưng hành xử thế này thì quá tệ.

- Bình tĩnh thôi nhé. Dịch không đeo khẩu trang vào mà còn hành xử thiếu văn minh thế này. Bực mình thế.

Được biết vụ việc xảy ra tại ngã 6 Ô Chợ dừa – Hà Nội.