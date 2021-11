Vừa mua xe ra khỏi đại lý, người đàn ông cầm lái đâm trực diện luôn vào tường

Mới đây mạng xã hội đã chia sẻ rần rần đoạn video của một người đàn ông vừa mua xe ô tô lái ra khỏi đại lý đã đâm trực diện vào bờ tường.

Xe ô tô vừa ra khỏi đại lý đã đâm trực diện vào bờ tường





Cụ thể theo camera an ninh ghi lại, chiếc xe ô tô màu xanh dần di chuyển từ trong đại lý ra ngoài mặt đường rồi đánh đánh lái sang trái thì bất ngờ lao nhanh và tiến lên phía trước rồi đâm trực diện vào bờ tường.

Thời điểm xảy ra vụ việc có rất nhiều người đứng quanh đó, may mắn sau cú đâm đã không có thương vong xảy ra, chiếc xế hộp mới tậu của chủ nhân bị móp phần đầu sau.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người đã đưa ra phỏng đoán “phải chăng tài xế đã nhầm chân ga và chân phanh?”, số khác lại thể hiện sự hoảng hồn, lo sự trước những lái mới:

- Xem đoạn video mà tôi rùng cả mình, may lúc đấy không ai đứng gần đầu xe nhé, sợ hãi với các lái mới quá đi.

- Chắc bác tài nhầm chân ga, chân phanh nên mới ra nông nỗi này. Thôi của đi thay người, không ai bị làm sao là may mắn lắm rồi.

- Ra đường sợ nhất mấy quả lái mới thế này, đã bao vụ nhầm chân ga, chân phanh rồi. Nhìn vòng cua mà tôi rén đến già.

Hiện đoạn video vẫn được dân tình quan tâm và chia sẻ với tốc độ chóng mặt.