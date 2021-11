Xe container ôm cua 'lùa' xe tải cố tình vượt trước gây tranh cãi

Vụ va chạm giữa xe container và xe tải xảy ra vào 16 giờ chiều ngày 29/11/2021 trên đường mới 39B, đoạn qua địa bàn xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã được chia sẻ rần rần.

Cụ thể theo camera hành trình của một chiếc ô tô đang dừng ngay đèn đỏ ghi lại được, vào thời điểm trên chiếc xe container ra tín hiệu xi nhan xin đường và bắt đầu rẽ trái thì bất ngờ chiếc xe tải đi ngay phía sau cố tình lao lên trước và cố ý vượt khi xe container chuẩn bị rẽ trái. Mặc dù cú vượt bất thành và tài xế xe tải ngay sau đó đã phải đạp phanh gấp để nhường đường cho xe container, tuy nhiên hành động dừng giữa ngã tư của người tài xế này đã phải ‘trả giá’ do nằm trong góc cua của xe container.

Xe tải cố tình vượt lên trước xe container





Dù đã đạp phanh tuy nhiên xe tải nằm trong góc ôm cua của xe container nên vẫn xảy ra va chạm





Sau cú va chạm, xe tải đã bị hư hỏng nặng, rất may không có thương vong về người xảy ra. Chứng kiến đoạn video, nhiều người đã rùng mình và để lại nhiều bình trái chiều:

- Trường hợp này xe tải nhỏ cũng lỗi khá nhiều. Qua đoạn giao nhau mà chạy thẳng qua không thèm giảm tốc độ quan sát. Thứ 2 nếu thấy container có nguy cơ quẹt đuôi thì lùi lại với nhấn giữ im còi. Nếu xe con thấp hoặc xe máy thì nằm dưới bánh rơ-mooc rồi.

- Không ai chịu nhường ai nên thành ra như này đấy, khổ thật. Nhanh một phút, chậm cả đời cấm có sai.

- Bác tài xe tải không để ý xi nhan hay sao ý, vượt lên cả xe tải màu trắng xong vượt cả lên hông xe container luôn.

Hiện đoạn video ghi lại tình huống tai nạn sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng với nhiều tranh luận trái chiều.