Xe máy vượt phải va chạm với xe tải, một người tử vong ngay tại chỗ, một người bị thương nặng

Đoạn clip về vụ tai nạn của đôi nam nữ phóng nhanh vượt ẩu trên đường đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu trên đường





Toàn bộ sự việc đã được camera hành trình của một ô tô ghi lại. Chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển, chở theo sau là một nữ sinh, cả hai đềukhông đội mũ bảo hiểm và còn lạng lách, đánh võng rồi phóng nhanh trên đường quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam. Khi vừa vọt ga vượt phải qua chiếc ô tô có gắn camera hành trình thì chiếc xe máy này đã lập tức va chạm vào chiếc xe ô tô tải đang lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm mạnh, đôi nam nữ đã ngã sõng soài ra đường, chiếc xe máy thì văng ra xa, thương tâm hơn là nạn nhân nữ đã tử vong ngay tại chỗ còn nạn nhân nam bị thương nặng, ngay sau đó đa được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe ra sao.

Nạn nhân nữ tử vong tại chỗ, nam thanh niên cũng bị thương nặng





Chứng kiến sự việc, dân mạng đã không khỏi hoảng hồn và để lại nhiều bình luận chia buồn cùng gia đình nạn nhân xấu số:

- Chạy thế này thì làm sao mà xử lý kịp mọi thứ được. Chia buồn cùng cháu gái.

- Đúng là trẻ trâu mà, đầu thì không đội mũ, lái xe còn bất cần thế này. Đi không sợ đâm ai chỉ sợ chúng nó va vào xe mình ý. Sợ quá đi.

- Bài học cảnh tỉnh cho các thanh niên đấy. Thể hiện bản thân để làm gì rồi nhận trái đắng thế này. Vậy là hết một kiếp người.

Hiện vụ việc vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm, theo dõi.