Xe ô tô con bị xe container đi ẩu đâm mạnh xoay ngang giữa đường

Đoạn video về vụ tai nạn giữa xe container và xe ô tô con đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

(Nguồn: 91.com.vn)

Theo camera an ninh ghi lại, vụ tai nạn đã xảy ra vào hồi 6 giờ 43 phút ngày 25/11 trên địa bàn thị trấn Ái Tử, tinh Quảng Trị.

Thời điểm này trên đường có khá nhiều phương tiện lưu thông trên đường. Chiếc xe ô tô con đang đi bên phải đường thì bất ngờ chiếc container từ sau lao đến và đâm trực diện vào đuôi xe, sau đó đẩy lê một đoạn trên đường khiến chiếc xe ô tô con bị xoay ngang giữa đường đến ‘cháy lốp’.

Xe containeer đã đẩy lê xe ô tô con trên mặt đường

Sau va chạm, chiếc xe ô tô con màu đỏ đã bị hư hỏng nặng nề, rất may không có thương vong xảy ra. Chứng kiến đoạn video, dù chưa rõ ai đúng ai sai tuy nhiên cộng đồng mạng đã hoảng hồn để lại nhiều bình luận:

- Có vẻ như xe con đã vượt ẩu, đi vào đúng điểm mù xe container nên mới ra nông nỗi này. Không ai bị làm sao là may mắn rồi.

- Hình như xe container lấn lần mà, đi thế này thì chỉ có ‘xin là xin vĩnh biệt cụ thôi’.

- Các bác tài đi ẩu quá đi, sợ rùng cả mình. Quả đâm rồi đẩy lê trên đường thế này quá nguy hiểm. Đen thực sự.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý và nhận nhiều ‘lời ra tiếng vào’ của cư dân mạng.