Mặc kệ 'lời ra tiếng vào', My Sói vẫn tự tin khoe hình xăm to chà bá

Hình xăm với nhiều người là nghệ thuật, ngoài ra đó còn là công cụ khiến họ nhắc nhớ về một điều ý nghĩa nào đó. Mới đây diễn viên Thu Quỳnh có khoe hình xăm to nhất trên cơ thể và cô có hé lộ lý do khiến bản thân nâng niu mà không bao giờ xóa đi bất kể lý do thế nào:

"Tôi, một phụ nữ 33 tuổi, đã có 1 đứa con và 5 hình xăm. Xem bức ảnh này, chắc sẽ có nhiều người đánh giá không hay về tôi hoặc cũng khó tránh những comment khiếm nhã. Nhưng tôi quyết định up nó bởi tôi là tôi. Trước đây, tôi đã từng up hình này trên bản tin khi nó chưa hoàn thiện. Bản tin chỉ tồn tại 24h và có bài báo nào đó đã nói rằng, tôi thấy phản cảm nên xoá ảnh đi... Xin đính chính, tôi không hề xoá nó.

Với tôi, mỗi hình xăm lên cơ thể đều có ý nghĩa với cuộc đời tôi, tới giờ, tôi chưa từng chán hay tiếc nuối vì mình đã đặt kim bất kể một hình nào. Tôi gọi tên hình này là "Mẫu tử". ít ai biết, dưới hình con cá voi là chữ "Believe" với chữ "Be" màu đỏ, tên con tôi, "Be" trong "Believe" - niềm tin, sự tin tưởng và "be" trong "to-be" - tồn tại... Tôi đã xăm nó ngay sau khi con tôi vượt qua được ranh giới giữa sự sống và cái chết! Điều ấy thật sự ý nghĩa với tôi. Nếu bạn hiểu về loài cá voi... Bạn sẽ hiểu vì sao tôi quyết định giữ hình này bên mình".

Thu Quỳnh khoe hình xăm

Thu Quỳnh xăm hình chú cái voi xanh và hoàng tử bé ngay dưới ngực trái, nhiều người cho rằng xăm tại vị trí này hơi nhạy cảm, tuy nhiên cô lại có chính kiến riêng cho mình bởi đằng sau đó là cả một câu chuyện. Không chỉ có mình hình xăm tại vị trí đó mà My Sói còn có một vài hình xăm khác cổ tay và ngón áp út.

Hình xăm mang nhiều ý nghĩa nên Thu Quỳnh khẳng định sẽ không bao giờ xóa vì bất kỳ lý do nào





Thu Quỳnh không chỉ có gương mặt khả ái mà cách diễn xuất của cô cũng nhanh chóng được chiếm được 'trái tim' của người hâm mộ. Nữ diễn viên đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như: Quỳnh Búp Bê, Về nhà đi con, Nhà có nhiều cửa sổ,... Trên trang cá nhân, cô cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc và câu chuyện trong cuộc sống.