Mới đây trong buổi livestream giao lưu cùng khán giả và tặng 1000 phần quà, khi được hỏi có tặng thêm card không, MC Cát Tường đã chia sẻ:

"Tôi tặng lịch thôi chứ không in card đâu, tốn tiền muốn chết, để năm sau đi rồi tặng card. Năm nay dịch bệnh khó khăn, tôi đi làm từ thiện cũng hết tiền rồi. Tôi còn hi sinh in 1000 cuốn lịch tặng fan rồi, fan còn đòi hỏi in card nữa.

Nói thật, cuộc đời tôi chưa có trai nào tặng quà giá trị trên 10 triệu đồng, toàn tôi tự bỏ tiền cho người ta thôi. Tôi thương fan muốn chết nên mới in lịch tặng fan.

Tôi nghèo, đâu phải ca sĩ, sao hạng A, idol đang hot, trên đỉnh cao đâu mà có nhiều tiền tặng quà cho fan. Tôi đã bỏ tiền in 1000 cuốn lịch tặng fan, bà con cô bác để treo Tết là được rồi.

Tôi còn phải để dành tiền mua quà tặng bà con cô bác khó khăn nữa, để bà con ăn Tết cho ấm no. Nói chung, tôi tặng fan cuốn lịch là sang rồi, mong fan cho tôi để dành tiền còn làm từ thiện".

MC Cát Tường livestream và tặng quà người hâm mộ

Chưa dừng lại ở đó, trước tin đồn được nghệ sỹ Tiết Cương tặng Iphone 13 gây xôn xao, cô cũng thẳng thắn:

"Tôi nhắc luôn, không hề có chuyện Tiết Cương tặng Iphone 13 cho tôi như mọi người nói..

Cuộc đời tôi chưa có trai nào tặng quà giá trị trên 10 triệu đồng hết, huống gì cái Iphone 13 mấy chục triệu. Tiết Cương có bỏ tiền ra đâu".

Mc Cát Tường và nghệ sỹ Tiết Cương

Sau đó cô cũng bày tỏ về gu bạn trai của mình rõ ràng:

"Tôi phải chờ đợi một bạch mã hoàng tử của đời tôi. Đó phải là một người đẹp trai, ga lăng, thơm như múi mít, da mặt không cần trắng nhưng phải láng mịn, không có mụn. Lâu lâu nóng quá nổi một cục cũng được nhưng chi chít mụn thì không.

Người không cần 6 múi cuồn cuộn nhìn sợ lắm, nhưng phải khỏe mạnh, không được ốm yếu. Dáng phải dong dỏng, cao 1m7 trở lên. Người phải thơm, không được hôi.

Tôi không quan trọng giàu nghèo, nhưng quan trọng là bạn trai phải ga lăng, lịch sự, biết chăm sóc, chiều chuộng. Tôi bây giờ đâu thiếu gì và cũng đâu cần gì. Tôi chỉ cần một người ga lăng, biết chăm sóc tôi là được.

Bạn trai tôi có thể phong trần, bụi bặm một chút nhưng phải biết ăn mặc tươm tất, sạch sẽ, có chất một chút.

Tôi đã từng làm mối thành công cho rất nhiều cặp đôi cưới nhau, sinh con đẻ cái rồi. Trong lúc làm MC, tôi hay đặt câu hỏi cho nhân vật rằng mẫu người lí tưởng của họ là gì.

Bởi vậy, nếu tôi có được ngồi ghế hẹn hò trong những chương trình đó mà có ai hỏi tôi về mẫu bạn trai lí tưởng, tôi sẽ trả lời như vậy".