Vào tháng 12/2020, Huy Trần và Ngô Thanh Vân đã bị ‘team qua đường’soi hint hẹn hò, tuy nhiên trước những ồn ào họ vẫn giữ thái độ im lặng. Dù không đả động nhiều về chuyện đời tư trước dư luận nhưng họ vẫn thoải máu công khai các hình ảnh ‘tình bể bình’ khi ở cùng nhau.

Huy Trần và Ngô Thanh Vân





Vừa qua khi cả hai có chuyến đi về Na Uy (quê của Ngô Thanh Vân), cả hai đã có nhiều shoot hình bên trời Tây khiến ai ngấy đều trầm trồ. Mới đây nữ nghệ sỹ còn khoe loạt ảnh ‘ngọt như mía lùi’ khi đi trượt tuyết cùng bạn trai trên trang Instagram cá nhân. Mọi khoảnh khắc trên chuyến đi đều được cô ghi lại, ngay cả khi Huy Trần ngủ gục trên tàu cũng có một bức hình đáng yêu được lên sóng.

Khoảnh khắc Huy Trần ngủ gục trên tàu được nữ nghệ sỹ ghi lại





Được biết đây là chuyến đi ý nghĩa, cũng là khoảng thời gian cả hai thoải mái, tận hưởng những điều tuyệt vời trong cuộc sống này. Nữ diễn viên có chia sẻ:

"Its white outside and my companion sleep like baby. Enjoying his moments on the 1rst trip in norway winter time. (Tạm dịch: Bên ngoài màu trắng của nó và người bạn đồng hành của tôi ngủ như một đứa trẻ. Tận hưởng những khoảnh khắc của anh ấy trong chuyến đi đầu tiên vào mùa đông Na Uy)".







Khoảnh khắc 'tình bể bình' của đôi trẻ





Về phía Huy Trần, trước đó anh cũng tung loạt hình âu yếm bạn gái thể hiện sự phúc trong mối quan hệ hiện tại:

I never really cared about my birthday. But you made it really special this year. Thanks for all the lovely birthday wishes. (Tạm dịch: Tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến sinh nhật của mình. Nhưng năm nay bạn đã làm nó thật đặc biệt. Tái bút: Cảm ơn tất cả những lời chúc sinh nhật đáng yêu)".