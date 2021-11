Phát ngôn của ông Lê Tùng Vân về điều luật được ban bố tại Tịnh Thất Bồng Lai bất ngờ được khui lại

Trong suốt thời gian qua, lùm xùm xoay quanh Tịnh Thất Bồng Lai đã nhận nhiều ‘lời ra tiếng vào’ từ cộng đồng mạng.

Mới đây trong cuộc họp thường kỳ quý IV năm 2021, ông Nguyễn Tiến Trọng – Phó trưởng ban Tôn giáo chính phủ đã cho biết tịnh thất bồng lai không phải tu viện hợp pháp và những người đang sinh hoạt tại đây không phải tu sĩ Phật giáo và đang có dấu hiệu lợi dụng để trục lợi.

Ông Lê Tùng Vân đã tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai là chùa

Trước đó, ông Lê Tùng Vân còn tự xưng là trụ trì của Tịnh Thất Bồng Lai, tuy nhiên lại chưa một lần xuất gia. Ông tự cạo đầu, mặc đồ lễ và tự nhận phật tử sau đó tự cho Tịnh Thất Bồng Lai là chùa. Mới đây phát ngôn về điều luật do ông Lê Tùng Vân ban bố bất ngờ được’đào lại’ gây tranh cãi. Ông nói:

“Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, con tu ở chùa khác phải giữ 5 điều luật là không uống rượu, không chơi bời, không gian tham, không trộm cắp, không tà dâm… Còn ở đây, con không cần giữ 5 điều đó.

Con chỉ cần giữ 3 điều cho thầy: Điều thứ nhất là tình thương, điều thứ hai là tha thứ, điều thứ 3 là giúp đỡ mọi người. Con mà thương người ta rồi, con đâu có hiếp đáp người ta. Con thương người ta rồi, con đâu có hãm hiếp người ta".

Các điều luật ban bố tại nơi đây gây tranh cãi

Hiện vấn đề này đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Phía Công an Long An cũng đã có kết quả xác minh về những cá nhân đang sinh hoạt tại Tịnh Thất Bồng Lai. Chính quyền Long An cũng cho biết nơi đây không phải cơ sở tôn giáo và có nhiều vấn đề gây mất trật tự.