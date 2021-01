Quặn thắt tâm can cảnh chàng trai mồ côi Nghệ An thay bố mẹ chăm em, đêm nằm bếp ngủ

Cuộc sống của Đạt và hai em nhỏ sau khi mồ côi cả cha lẫn mẹ vô cùng khốn đốn, mọi nỗi đau về tinh thần chưa nguôi ngoai thì nỗi lo về kinh tế lại chồng chất.

Đến xóm Phượng Hoàng, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An gặp Đạt ai cũng nghẹn lòng khi thấy hình ảnh của em. Cậu em trai thứ 2 sinh năm 2003 nhỏ bé, chân tay lèo khèo cảm giác như yếu ớt vẫn luôn tay để giúp anh làm việc còn em út sinh năm 2012 cứ lẽo đẽo theo sau than phiền vì đeo khăn tang bản to lụp xụp khiến em cảm thấy khó chịu.

Hàng xóm ngay cạnh nhìn thấy cảnh 3 anh em sớm hôm tần tảo chăm nhau mà ứa nước mắt: "Tội, mẹ chết khi thằng Công mới được 8 tháng, một mình Đạt nuôi em khôn lớn đến bây giờ nên thằng bé quấn anh như thế".

3 anh em Đạt nương tựa nhau sống qua ngày

Chị Ngà (mẹ Đạt) qua đời vì căn bệnh tai biến khi đang quần quật làm việc vào buổi trưa, lúc này hai em của Đạt còn rất bé.

Quá đường đột với cái chết của người vợ, anh Bình lại không khéo léo trong việc chăm con. Con út khi đó chỉ mới bắt đầu biết ngồi. Cậu bé 13 tuổi đang tuổi ăn học, cơm chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm đã thay mẹ chăm em vô cùng thuần thục. Đạt có chia sẻ "sáng em dậy sớm nấu cháo cho Công, khi thì nhờ bà ngoại, khi thì nhờ dì, khi thì nhờ các bác hàng xóm giữa buổi bón cho em ăn. Tối em Công phải nằm trên người em mới chịu ngủ. Công có đái thì em cũng phải nằm im để em ngủ, sáng mai mới dậy tắm rửa được. Nhưng khổ nhất là em hay ốm đau, dù có bà ngoại và dì phụ giúp nhưng em ấy chỉ theo em nên nhiều đêm em phải thức trắng để bế"

Được biết em trai thứ hai của Đạt bị vấn đề ngôn ngữ và cơ thể bởi vậy chỉ học đến lớp 3 là em phải nghỉ ở nhà chơi cùng em nhỏ. Hàng ngày bố đi làm phụ hồ, mọi việc trong nhà đêu do Đạt chu toàn, ngoài đi học em còn là một 'bà vú' chính hiệu.

Mẹ mất đi khiến trật tự gia đình đảo lộn, Thành vừa làm anh vừa làm mẹ hai em nhỏ

Năm 2020 Đạt đỗ đại học tuy nhiên em phải gác hết lại ước mơ để đi làm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống gia đình. Làm ở một quán phở trong thành phố Vinh, mỗi tháng em kiếm được 6 triệu cùng với lương bố đi làm cũng đủ cho cả nhà chi tiêu tằng tiện.

Tuy nhiên sự an ổn đó chưa lâu thì biến cố ập đến, ông Bình (bố Đạt) bị tai nạn giao thông và chấn thương sọ não nặng nên em phải nghỉ việc ở nhà và chăm sóc cho bố. Chi phí nằm viện quá cao nên em phải chạy vạy vay mượn khắp nơi với hy vọng Sức Khỏe bố bình phục.

Anh em họ hàng và mọi người cũng chung tay giúp đỡ và phải vay gần 100 triệu mới có thể cứu được mạng sống của ông Bình. Tuy nhiên không ổn định lại 100%, tính nết ông thay đổi và uosng nhiều rượu hơn khi thần kinh không ổn định.

Hiểu về những tâm lý xáo trộn của bố, Đạt cũng có ở bên tâm sự và khuyên bố bỏ rượu nhưng không thành. Sau 1 tuần không ăn gì, dạ dày bị hao mòn và không thể ăn uống được gì, ngay sau khi được đưa đến viện đi cấp cứu ông đã không qua khỏi.

Ba anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ khiến nhiều người thương quặn ruột

Ba anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ còn gánh trên vai 100 triệu đồng. Đến cả chiếc giường duy nhất trong nhà sau khi bố mất cũng phải đi đốt theo như phong tục nên giờ ba anh em nằm dưới đất ngủ.

Nghĩ về tương lại phía trước Đạt cũng bất lực: "Em giờ chỉ mong có thể thay bố mẹ lo cho các em được học hành tử tế, ăn no, mặc ấm. Em cũng muốn đi học nhưng hoàn cảnh thế này, đâu dám nghĩ nữa. Em Công còn nhỏ, em Thành thì như thế, lo cho các em, rồi trả nợ nữa có khi em cũng chẳng lấy vợ, ba anh em nương tựa vào nhau mà sống thôi chị ạ".