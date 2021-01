Sơn Tùng lộ diện sau một đêm dậy sóng vì drama 'trà xanh'

Suốt 2 ngày qua sau những biến cố 'đình đám' về tiểu tam trên mạng xã hội, cặp đôi nổi tiếng vạn người mê dường như không lên tiếng về thực hư vấn đề này. Được biết giữa sóng gió Thiều Bảo Trâm đã lặng lẽ xóa đi những hình ảnh về Sơn Tùng con nam ca sỹ thì dường như không đả động gì đến.

Sáng nay 22/1, một người anh em thân thiết của Sơn Tùng đã đưa ảnh chụp cùng nam ca sỹ với caption "the nicest man i've ever know. Ngày mới chăm chỉ nào". Thông qua thông tin này nhiều người hâm mộ đã đoán anh chàng đã quay trở lại với công việc thường ngày tuy nhiên thần thái của anh không tươi tắn như mọi khi, thậm chí mắt còn buồn và lộ rõ bọng thâm.

Sơn Tùng lộ diện bên người anh em thân thiết

Sau một ngày dài với đầy rẫy biến cố, các fan rất mong Sơn Tùng lên tiếng cho sự vụ này

Dưới phần bình luận rất nhiều fan đã bình luận có cánh và mong anh sớm lên tiếng về sự vụ to đùng đoàng này. Vẫn có nhiều giả thiết được đưa ra, như người bạn này đã lấy hình cũ chụp cùng để đăng lên an ủi anh giữa lúc 'thịnh nộ' ái tình ập đến.