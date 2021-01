Thương cảm nghẹn ngào gia cảnh 2 cháu bé bị bỏ rơi ở Thường Tín kèm dòng chữ 'bố mẹ đã chết'

Được biết vào ngày 13/1 hai cháu bé bị bỏ rơi tìm thấy ở đê sông Hồng thuộc xã Lê Lợi (huyện Thường Tín, Hà Nội là con của chị B.Q.L (sinh năm 1985, trú tại địa phương).

Sau khi kết hôn với anh Đ.M.C (sinh năm 1982, ở Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) được 4 năm thì vợ chồng chị đã ly thân.

Chị sinh được hai cháu bé là bé Q.A. (4 tuổi) và bé B.N. (2 tuổi), đây cũng chính là nạn nhân trong vụ bỏ rơi vừa qua.

Do khi làm giấy khai sinh cho hai cháu, chị không có thông tin và giấy tờ tùy thân cũng như hộ khẩu cười người bố, trên hết là chị không biết bố em bé là ai.

Hai em bé còn quá nhỏ bị bỏ rơi ngoài bờ đê khiến nhiều người xót quặn lòng

Ngày 19/6/2020, UBND phường Yên Phụ có văn bản gửi Công an quận Ba Đình xác minh nơi thường trú của anh C và thông tin gửi về là không có người đàn ông nào ở phường Phúc Xá tên Đ.M.C.

UBND phường Yên Phụ đã xin ý kiến và đề xuất làm giấy khai sinh cho hai em bé dựa trên thông tin giấy đăng kí kết hôn của anh chị và có để trống nơi cứ trú của người cha do không xác nhận được địa chỉ. Bởi vậy mà quê quán cũng như họ của con sẽ được lấy theo họ của người mẹ.

Về việc làm giấy khai sinh cho hai em bé là hoàn toàn theo đúng các giấy tờ luật pháp do trong thời điểm này vợ chồng anh chị mới ly thân, chưa ly hôn.

Tuy nhiên anh C không cho hai cháu nhập hộ khẩu về nhà mình do anh không chắc chắn đây là con mình, nên em bé và mẹ đang sống ở nhà ngoại trên đường An Dương.

Được biết mẹ hai em bé đã qua đời vào 26/6/2020 do bị bệnh nặng và các cháu sống cùng ông ngoại nhưng vì không nuôi nấng được nên đã gửi cháu chùa An Định, huyện Thường Tín, chẳng bao lâu sau thì ông cũng qua đời.

Cho đến hiện tại hai cháu vẫn chưa được làm thủ tục nhập khẩu, vào ngày 6/1/2021 vừa qua nhà chùa đã gọi bác ruột đến đón hai cháu về nhà.

Ngày 9/1/2021 người bác mới đón về đã đưa hai cháu ra bờ đê sông Hồng để hai em nhỏ chơ vơ ở đấy với dòng chữ 'bố mẹ đã chết'. gia đình chị Bích đã phát hiện ra hai cháu bé và hết sức nghẹn lòng thương cảm, chị đã báo chính quyền địa phương cũng như nhận về nuôi nấng, chăm sóc.

Hiện UBND phường Yên Phụ đang tiếp tục vận động gia đình người bác ruột nhận và nuôi cháu Q.A. và B.N.