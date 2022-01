Hoảng hồn khoảnh khắc cháu bé băng qua đường bị xe máy tông nguy kịch

Cách đây ít phút, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn video về vụ tai nạn của một cháu bé lao ra đường đúng lúc xe máy lao đến.

Hiện trường vụ tai nạn





Thời điểm này một người đàn ông đang trông cháu bé ở phía bên kia đường, trong phút bất cẩn không để ý, cháu bé đã chui qua rào chắn rồi bất ngờ lao ra đường. Đúng lúc chiếc xe máy đang phóng nhanh đi tới, vì mọi thứ xảy đến quá đột ngột nên người này không kịp xử lý và đã tông phải. Ngay sau cú đâm mạnh, cháu bé đã ngã sõng soài dạt vào lề đường, những người dân quanh đó cũng nhanh chóng chạy ra giúp đỡ sơ cứu rồi đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời.

Cháu bé bất ngờ cui qua rào chắn rồi lao qua đường





Cú đâm mạnh đã khiến cháu bé ngã sõng soài





Chứng kiến vụ việc nhiều người đã không khỏi hoảng hồn và để lại nhiều bình luận chỉ trích người đàn ông trông cháu bé:

- Khổ thân bác đi xe máy quá, đúng là tai bay vạ gió. Bao nhiêu chỗ không đi chơi sao lại phải chui sang cái chỗ nguy hiểm thế này.

- Trẻ con hiếu động thì chớ lại còn cho chúng nó đi sang kia đường chơi. Người trông cháu ẩu quá, mong em không bị làm sao.

- Sơ ý cái là nguy hiểm cận kề ngay, quả này chắc bố ân hận suốt cả đời luôn.

Vụ việc trên cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh khi trông trẻ, hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của cháu bé ra sao.