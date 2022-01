Hoảng hồn khoảnh khắc ô tô phóng nhanh đâm gãy cây trên vỉa hè rồi lật nghiêng

Cách đây ít phút, vụ tai nạn của một chiếc ô tô mất lái đã được chia sẻ rần rần khắp cõi mạng.

Toàn cảnh vụ việc đã được camera an ninh của một nhà dân ngay đó ghi lại được. Theo đó có thể thấy khi đang lưu thông trên đường thì bỗng nhiên chiếc xe này phóng nhanh vọt lên trước, mất lái rồi lao lên vỉa hè húc tung đổ cây xanh và lật nghiêng tại chỗ.

Chiếc ô tô lao nhanh rồi đâm vào cây trên vỉa hè





Cú tông mạnh đã khiến chiếc ô tô lật nghiêng





Rất may thời điểm xảy ra tai nạn không có người ở khu vực này. Hiện chưa rõ sức khỏe của tài xế ra sao tuy nhiên chiếc ô tô bị móp méo và hư hỏng nặng nề. Chứng kiến đoạn video, dân mạng đã để lại nhiều bình luận:

-Tài xế buồn ngủ hay sao vậy trời, may là có cái cây chắn cho cột điện chứ không thì hậu quả còn thảm hơn nữa.

- Ám ảnh thật chứ, may không va vào ai là may ròi. Chẳng hiểu đi đứng kiểu gì nữa luôn.

- Phi gãy cả cây thì chắc chắn là rất mạnh rồi. Khéo quả này lại mất tết. Nhẹ chân ga thôi các bác ơi.

- Nhanh một phút rồi chậm cả đời không sai. Bác tài vừa lái xe vừa ngủ gật hay lại có men mà chạy kinh khủng vậy?

Hiện vụ việc vẫn đang được quan tâm theo dõi và bàn tán xôn xao.