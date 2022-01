Mỹ Lệ cầu xin mọi người ngưng buông lời cay đắng với mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành

Vụ việc của bé gái 8 tuổi bị ‘dì ghẻ’ hành hung đến tử vong những ngày qua đang nhận được sự quan tâm từ dân mạng. Theo đó nhiều người đã bức xúc và đưa ra chỉ trích với bố ruột và ‘mụ dì ghẻ’ độc ác, cộng đồng mạng còn mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để mọi chuyện được ‘ra ngô ra khoai’ và kẻ xấu phải nhận cái kết đắng vì hành động vô nhân tính này.

Không chỉ cha đẻ và ‘dì ghẻ’ bị lên án mà người mẹ ruột của bé gái cũng nhận phải nhiều ‘lời ra tiếng vào’. Cách đây ít phút, Mỹ Lệ có đăng dòng trạng thái cầu xin mọi người ngưng buông lời cay đắng với mẹ ruột cháu bé, nữ ca sỹ chia sẻ:

“Đừng xát muối vào nỗi đau tận cùng của người mẹ đáng thương ấy nữa !

Cái chết thương tâm của bé gái làm rúng động lương tri của con người trong mấy ngày qua, chắc chắn đã vượt ngưỡng chịu đựng của một người mẹ ! Ai có thể xoa dịu nỗi đau đó ? Không ai cả ! Để con chết trong đau đớn tột cùng , chết vì nhục hình tra tấn kéo dài thì người mẹ nào cũng sống mà như đã chết vì ăn năn dằn vặt , chắc chắn không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình .

Người mẹ ấy đã quá đau đớn , không an ủi vỗ về được cho cô ấy thì thôi,xin đừng trách cứ Phán xét một ai đó quá đơn giản , hãy đứng trong hoàn cảnh người ta đề thông cảm. Đã có nhiều câu chuyện đấu tranh với nhà chồng kéo dài hàng chục năm dành quyền nuôi con rất thương tâm như MC Quỳnh Chi một thời, hay diễn viên Nhật Kim Anh ….thậm chí những người mẹ này đã không thể gặp được con trong vài năm , mà cũng đành bất lực . Luật pháp là một đường nhưng thực tế là một chuyện không đơn giản tí nào , nói gì thì nói người phụ nữ vẫn còn chịu rất nhiều thiệt thòi oan ức , nếu gặp phải gia đình chồng cũ có tiền có quyền đồi trắng thay đen theo ý họ được thì chiến đấu với họ rất gian nan , dù một người phụ nữ bản lĩnh , mạnh mẽ cũng khó lòng xoay chuyển được mọi việc theo ý .

Mẹ của bé An nghe kề là một người phụ nữ quá hiền lành , trong lúc sống cùng chồng đã từng tự tử vì không chịu đựng được, nhà chồng còn lấy cớ tự tử ko kiểm soát được hành vi để vu cho cô ấy tâm thần ko có khả năng nuôi con ,rồi giành lấy quyền nuôi bé lớn, nếu bé sau không quá nhỏ ( lúc đó mới có mấy tháng tuổi ) có khi cũng bị đoạt mất .Gần 1 năm dịch giã ai ở đâu ngồi yên đấy , đến đi mua thực phẩm còn ko ra được khỏi nhà thi làm sao mà gặp con? Trong khi đó còn bị ngăn cản , xua đuổi ?Khi người đàn ông đã dứt áo , bước chân ra khỏi nhà người ta rồi rất khó bước vào các mẹ ạ , không thể xồng xộc đi vào đòi gặp con đâu, nhất là loại nhà giàu khinh người yếu thế hơn họ , coi con dâu là tâm thần , cùi hủi ! Nếu những chuyện này là thật cộng với những phản ứng của gia đình đó sau cái chết bé An xảy ra thì ko còn gì nghi ngờ sự ghê gớm của họ (họ vẫn một mực bênh vực và bao biện cho con trai và đỗ lỗi cho người vợ cũ, thậm chí những người dân tiếc thương cho cháu An đã đem hoa tới tưởng niệm cháu đều bị tạt nước quăng hết hoa và đuổi đi, nói thật gia đình như thế thì cho dù một đứa con dâu khôn lanh mạnh mẽ cũng không đối phó được !

Xã hội hiện nay còn nhiều hoàn cảnh trái ngang, nhiều phụ nữ đáng thương đau khổ bất hạnh trong cuộc hôn nhân của mình ,họ ko thoát ra được và lãnh những hậu quả rất thảm khốc! Hãy có cái nhìn sâu sắc thấu đáo để có thể hiểu và thương hơn những thân phận đáng thương đó !Và hãy lên tiếng mạnh mẽ để giành lại sự công bằng , công lý cho người yếu thế, đặc biệt trong vụ án thương tâm này càng phải lên tiếng quyết liệt để cho những kẻ thủ ác, những con quỷ đội lốt người phải đền tội thật xứng đáng”.

Ngay dưới bài viết, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng tình trước quan điểm này, bởi lẽ hôn nhân không hạnh phúc nếu cứ gồng mình để ở bên nhau thì người phụ nữ lại quá thiệt thòi , cũng như không thể chu toàn cho gia đình và mang lại ấm êm cho các con.

- Đúng vậy. Chỉ trích người mẹ mà mình cảm thấy buồn. Tất cả chỉ đứng bên ngoài nghe ngóng và phán xét mà làm như thấu hiểu được hết nỗi đau của người mẹ vậy, người ta cũng mệt mỏi lắm rồi.

- Phụ nữ mang nặng đẻ đau,ai mà nỡ từ bỏ đứa con chính mình sinh ra. Mang tiếng là gia đình gia giáo, có địa vị trong xã hội mà tước bỏ quyền chăm nom của người mẹ, thì cũng nên xem lại gia đình đó. Thật sự người mẹ của bé An rất đáng thương, cô ấy sẽ bị tâm lý cả đời này vì tội ác của T và T gây ra.

- Quá đúng chị ơi, có đôi lúc họ thương con thắt ruột nhưng ở trong hoàn cảnh họ bất lực mình không thể hiểu được , người ngoài còn thắt lòng vì cái chết của bé huống gì người làm mẹ chắc đau không tả được.