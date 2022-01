Phóng nhanh vượt ẩu, tài xế vào cua với tốc độ 80km/h nhận cái kết đắng

Đoạn video của một chiếc ô tô phóng nhanh, vượt ẩu đã khiến nhiều người bức xúc.

Cụ thể vào thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết rất xấu với mây mù và trời mưa làm hạn chế tầm nhìn,tuy nhiên bất chấp những hiểm nguy cận kề, người tài xế này vẫn nhấn chân ga và phóng với tốc độ 80km/h.

Bất chấp thời tiết xấu, chiếc ô tô vẫn phóng nhanh vượt ẩu





Đến đoạn đường cua, vì phóng nhanh, vượt ẩu nên chiếc xe này đã mất lái rồi lao lên vỉa hè và tông thẳng vào cột điện cao thế ngay đó. Rất may không có thương vong xảy ra, tuy nhiên sau cú đâm mạnh, chiếc xe đã hư hỏng nặng nề.

Ô tô mất lái và tông thẳng vào cột điện ven đường





Nhiều người khi chứng kiến đoạn video đã để lại nhiều bình luận chỉ trích ý thức tham gia giao thông của người tài xế này:

- May không đâm vào ai là tốt rồi, mong cơ quan chức năng phạt thật nặng mấy trường hợp này đi.

- Đi thế này có chết cũng chẳng oan, chỉ sợ chúng nó lao vào mình thôi. Không biết bác tài có uống rượu không?

- Sao tham gia giao thông mà bất cần thế nhỉ, còn bao nhiêu người đi xung quanh mà, cái ý thức chán thật.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.