Quốc Thuận lên tiếng đòi lại công lý cho bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Con ơi, tội nghiệp con quá!'

Mỗi lần nhắc đến vụ bé gái 8 tuổi bị ‘dì ghẻ’ bạo hành, cộng đồng mạng lại không ngừng đưa ra những chỉ trích về hành động ‘máu lạnh’ này. Vào tối ngày 22/12, bé Vân An đã được nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể có nhiều vết bầm tím cùng các vết khâu cũ trên mặt đã được mờ đi, nghi vấn bé gái đã bị bạo hành đến tử vong. Đến ngày 28/12, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã ra lệnh khởi tố và bắt tạm giam bị can T (26 tuổi, quê Gia Lai, được cho là mẹ kế của bé) về hành vi hành hung người khác. Theo lời chị T, hiện chị đang sống cùng cha con bé An và thừa nhận nhiều lần dùng roi mây, gậy gỗ tác động vào người cháu bé.

Qua khám nghiệm phát hiện trên cơ thể bé An có nhiều vết bầm dập do bạo lực





Dù vụ việc đã qua, nhưng việc đòi lại công lý cho bé V.A thì vẫn luôn sục sôi mỗi ngày khắp mạng xã hội. Vừa qua, diễn viên Quốc Thuận cho biết anh cũng sẽ góp tiếng nói của mình để những người có tội được đưa ra ‘ánh sáng’ với cái kết thích đáng.

“Con ơi tội nghiệp con quá !

Mọi người có chịu nỗi khi đọc những dòng dưới đây không?

Xin được trích bài viết này từ trên mạng, qua đó mới thấy được sự đau lòng mà đôi ác nhân đó gieo lên con sự đau đớn trước khi mất.

Đây chỉ là 4 trong nhiều mảnh giấy V.A viết thôi đó mọi người vì mỗi lần nhớ mẹ và em trai, mỗi lần bị đánh đập đau đớn là em viết và thả dưới gầm bàn như là đang gửi cho mẹ vậy!

Bốn đoạn nhật ký V.A viết trước khi mất!

- Mẹ và em có khỏe không? Mẹ và e đừng lo cho con,con vẫn khỏe.ba và dì trang thương con lắm (không còn ở bên mẹ..Lúc này tạm chấp nhận hiện thực ba và mẹ đã không còn ở với nhau ).

- Con có làm gì sai không mà đánh con nhiều vậy? Ba ơi! Con đau lắm (giai đoạn 2, bắt đầu những trận đòn. Có cầu cứu Thằng Dúi nhưng nó vẫn làm ngơ trước những gì đang xảy ra tiếp tay cho tội ác).

- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ và em. Con muốn dc mẹ ôm ấp, con đau lắm. Mà thôi giờ này mẹ phải chăm em (giai đoạn 3, cô đơn lẻ loi nhưng vẫn nghĩ cho mẹ).

Đau bao nhiêu con cũng chịu được, con chỉ muốn được về với mẹ và em. Ước gì Tết này dì trang cho con về với mẹ và em (chấp nhận, thật sự quá xót xa. Điều em ước không phải là Ba cho mà lại là ghẻ cho...)

Thiết nghĩ ông Dúi đang giữ vai trò gì?

Một con người máu lạnh chỉ biết yêu bản thân.

Vì cái ‘tình yêu’, có thể ngồi nhìn con mình mỗi ngày chịu bao trận đòn roi thậm chí bỏ mạng.

Nếu lên án tôi cảm thấy con người này còn đáng sợ hơn và phải chịu tội nặng hơn.

Quốc Thuận tôi xin dược góp một tiếng kêu đòi công lý cho bé Vân An bằng hành động chia sẻ này”.

Quốc Thuận lên tiếng đòi lại công bằng cho bé V.A

Bài viết đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, mọi người đều đồng tình và cùng đưa ra tiếng nói để bảo vệ, đòi quyền lợi cho bé gái 8 tuổi cũng như nhiều em bé khác trong xã hội hiện nay.