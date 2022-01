Rùng mình khoảnh khắc 2 bà cháu bị xe ben cán trúng, nạn nhân tử vong tại chỗ

Sáng ngày 11/1, tại ngã tư Lộc An (xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ.

Hai bà cháu đang lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe ben





Theo đó vào 8h sáng cùng ngày, một người phụ nữ đèo theo cháu gái phía sau đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 60C-XXX.95 lưu thông theo hướng tỉnh lộ 769 – Quốc lộ 51, khi đến đoạn cua đường Trường Chinh- ngã tư Lộc An thì xảy ra va chạm với xe ben mang biển kiểm soát 60C-XXX.94 lưu thông cùng chiều tông trúng rồi kéo lê nhiều mét trên Quốc lộ 51.

Cú va chạm mạnh đã khiến nạn nhân tử vong tại chỗ





Sau cú va chạm mạnh, hai bà cháu đã tử vong tại chỗ, chiếc xe máy thì bị vỡ nát thành nhiều mảnh vụn và hư hỏng nặng nề. Chứng kiến vụ việc, dân tình đã bức xúc đưa ra nhiều chỉ trích với người tài xế điều khiển xe ben:

- Xe ben đi trong phố mà cắt cua như thế thì không khác giết người, để tự bảo vệ mình thì khi đi xe máy mọi người nên tập thói quen nhìn gương chiếu hậu hoặc liếc trái quan sát phía sau thay vì chỉ chăm chăm nhìn phía trước. Xin chia buồn cùng gia đình.

- Xe ben sai rồi, còn mấy giây mà cứ cố vượt đèn đỏ. Chán cái ý thức ghê ý. Tội cho hai bà cháu.

- Nhìn ông xe ben đi ẩu thế nhỉ, đã thế còn cắt cua góc đấy thì ai mà tránh nổi. Phạt thật đau nó mới thỏa mãn.

Do ảnh hưởng của tai nạn giao thông, các phương tiện tại khu vực này đã ùn tắc kéo dài và di chuyển khó khăn. Vừa nhận được tin báo cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết, phân luồng và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.