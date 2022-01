Tăng Thanh Hà mừng sinh nhật ông xã, để lộ một điều khiến dân tình trầm trồ

Không chỉ là một diễn viên đình đám có sự nghiệp ‘lên hương’ được nhiều người yêu mến mà Tăng Thanh Hà còn có một gia đình đầm ấm làm hậu phương vững chắc. Kể từ ngày lên xe hoa cùng thiếu gia Louis Nguyễn, cô đã rời khỏi showbiz và chú tâm chăm sóc cho gia đình nhỏ. Trải qua 9 năm hôn nhân, cô và ông xã vẫn mặn nồng như thuở mới yêu và khiến người hâm mộ trầm trồ bởi cách giữ lửa hạnh phúc. Được biết ngoài thời gian đồng hành cùng nhau trong công việc thì vợ chồng Tăng Thanh Hà cũng thường xuyên đi du lịch và tận hưởng cuộc sống cùng nhau.

Trải qua 9 năm hôn nhân, Tăng Thanh Hà và chồng vân mặn nồng như thuở mới yêu





Lý do khiến nữ diễn viên rời xa showbiz sau khi kết hôn là vì gia đình, vì những dự án của bản thân và không còn mặn mà với ánh đèn sân khấu hoa lệ. Liên tục bận rộn là vậy nhưng cô vẫn luôn dành thời gian vào bếp làm món ngon cho các thành viên trong gia đình thưởng thức, thậm chí người đẹp còn hạn chế với tới quán xá, nhà hàng mà thích tự tay trổ tài hơn, dù bận thế nào thì vợ chồng cô vẫn sắp sếp để ăn tối và trò chuyện cùng nhau.

Bí kíp giúp nữ diễn viên giữ lửa hôn nhân là dành thời gian chăm chút những bữa ăn cho gia đình





Cách đây ít phút, Tăng Thanh Hà đã dành nhiều lời ngọt ngào gửi đến ông xã nhân ngày sinh nhật, trên trang cá nhân cô có viết:

“Chúc mừng sinh nhật Người đàn ông luôn đặt niềm vui và mong muốn của vợ con lên trên hết và là người cha kiên nhẫn yêu con vô cùng!

Thank you for always making sure we are happy and comfortable. We are so blessed to have you! Love you! (tạn dịch: Cảm ơn bạn đã luôn đảm bảo rằng chúng tôi luôn vui vẻ và thoải mái. Chúng tôi rất may mắn khi có bạn! Yêu bạn!”

Dân tình trầm trồ với những điều tuyệt vời mà ông xã dành cho Tăng Thanh Hà





Trong khung hình, Tăng Thanh Hà đã nắm chặt tay anh xã và nét mặt tươi tắn, rạng rỡ của hai người được dân tình cho rằng có ‘tướng phu thê’. Ngay dưới bài viết, cộng đồng mạng cũng dành nhiều lời chúc tốt đẹp đến chồng Tăng Thanh Hà và chúc họ mãi viên mãn.