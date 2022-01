Thanh niên ngáo đá cầm dao bầu đứng chặn đầu ô tô dọa nạt gây bức xúc

Cách đây ít phút, video của một thanh niên ngáo đá cầm dao bầu đứng trước đầu ô tô chửi mắng, dọa nạt đã được chia sẻ rần rần trên các hội nhóm.

Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Theo đó vào buổi đêm, đường phố vắng vẻ và rất tối do không có đèn đường, chiếc xe ô tô vừa đi tới thì một nam thanh niên ngáo đá thủ sẵn dao trong tay đã đứng trước đầu xe chặn đường, chửi bới, dọa nạt và đưa ra nhiều thách thức. Cuộc đôi co mỗi lúc lại đẩy lên đỉnh điểm, chỉ đến khi những người dân quanh đó ra can ngăn thì nam thanh niên này mới lẳng lặng rời đi.

Nam thanh niên ngáo đá cầm doa dọa nạt, thách thức tài xế





Chứng kiến vụ việc, nhiều người không khỏi hãi sợ và đưa ra nhiều chỉ trích cho cả đôi bên:

- Đi đêm mà gặp mấy kiểu này cũng rén, nó ‘Chí Phèo’ cho thì cũng mắc mệt. Mà các tài cũng chẳng vừa cơ, kém miếng khó chịu hay sao mà đôi co ác vậy.

- Chắc bọn này phải cho đi tù mới hết giang hồ được. Bản ĩnh thì có đấy nhưng ngáo là phải biết kiềm chế nhá.

- Đúng là ‘sấm chớp’ quá nhiều. Tết nhất đến nơi rồi gặp mấy quả này tiền đình ghê.

Sau khi clip được đưa lên mạng đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm bình luận của người dân.

Được biết vụ việc xảy ra ở Hà Nội