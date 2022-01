Cách đây ít phút, vợ cũ Bằng Kiều có đăng bức hình hóa thân thành Phi Nhung khiến nhiều người trầm trồ. Trên trang cá nhân của mình cô có chia sẻ:

“Hoá thân thành Phi Nhung…vai diễn để đời.

Đến hôm nay thì chắc một số bạn đã xem tiết mục Lý Con Sáo Bạc Liêu trong video PBN 132 qua FB rồi. Mình có hứa là khi nào bài hát được công chiếu thì mình sẽ chia sẻ cảm xúc của mình khi hoá thân thành Phi Nhung trong tiết mục này.

Vợ cũ Bằng Kiều hóa thân Phi Nhung





Đáng lẽ ra 2 buổi quay hình của PBN 132 mình không có mặt ở Cali. Cuối tuần đó mình được mời đi Las Vegas để xem ban nhạc Journey trình diễn. Nếu ai là fan của mình lâu năm thì chắc cũng biết Journey là một trong những ban nhạc mình yêu thích từ thời con gái. Mỗi lần Journey trình diễn ở LA hay Vegas mình đều mua vé đi xem. Vừa được mời đi Vegas chơi, vừa được xem show ngồi hàng VIP thì không lý do gì để từ chối nhưng khổ nổi ngày anh bạn gọi mời đi có Lâm Thuý Vân ngồi bên cạnh. Bà ấy nhắc khéo. “Ngày đó là ngày Thuý Nga quay, you hứa là you đi ủng hộ tinh thần cho me rồi đó. Đây là lần đầu tiên tui quay cho Thuý Nga, có you đi you để ý, có gì góp ý dùm cho me, với lại cho me đỡ sợ nữa”. Mình là người quân tử nhất ngôn, đã lỡ gật đầu đồng ý đi Pechanga để ủng hộ tinh thần cho con bạn từ khi nó nhận lời mời quay thì không thể rút lời. Mặc dù trong lòng đã biết là sẽ từ chối không đi Las Vegas nhưng vẫn muốn trêu Lâm Thuý Vân nên quay qua nói với bả. Bà hát từ 30 năm nay, làm như nai tơ mới vào nghề hay sao mà sợ? Mấy ca sĩ trong Thuý Nga có ai bà không quen đâu mà sợ? Thế là bả tiếp tục léo nhéo, “mà bà hứa với tui rồi mà…”. Và để chứng minh với con bạn thân là mình không mê trai bỏ bạn thế là đành lòng say no với chuyến đi Las Vegas.

Khoảng một tuần sau đó thì mình nhận được cú phone từ chị Marie To. Chị nói. Lần này Mạnh Quỳnh sẽ song ca cùng với Phi Nhung, ê kíp quay hình của PBN có ý tưởng rất là hay cho bài đó nhưng chị phân vân hoài không biết nhờ ai để đóng thế cho Phi Nhung. Chị cần người làm cái bóng của Phi Nhung cho bài hát. Chị biết chị có thể nhờ một ca sĩ nào đó của trung tâm diễn nhưng chị biết Phi Nhung sẽ không thích vì Phi Nhung không thích Mạnh Quỳnh hát song ca với các nữ ca sĩ khác. Chị cũng có nghĩ đến chuyện kêu một cô dancer của PBN diễn làm Phi Nhung nhưng chị nghĩ Phi Nhung sẽ vui hơn nếu người đóng thế cho Nhung là em, nếu em không ngại. Lý do chị Thuỷ nói nếu em không ngại đây là vì chị hiểu tâm lý ca sĩ, không ai muốn lên sân khấu diễn mà khán giả không nhìn thấy mặt của họ. Không cần suy nghĩ mình trả lời ngay. Em không ngại mà em còn rất vinh hạnh để đóng thế cho Phi Nhung.

Từ lúc chị Thuỷ mời cho đến ngày gặp người biên đạo múa của Thuý Nga là cô Shanda ở dance studio trên Hollywood, mình cũng không biết mình sẽ diễn bài gì và diễn như thế nào vì bài hát được giữ bí mật tuyệt đối. Đáng lẽ buổi tập đầu tiên có mặt của Mạnh Quỳnh nhưng giờ chót vì lý do gì đó Mạnh Quỳnh không thể bay từ Portland về Cali nên mình phải tập một mình. Trước khi vào bài thì cô Shanda nói sơ qua ý tưởng của bài hát. Cô nói, trước mặt của mình sẽ là một tấm màn trắng, Mạnh Quỳnh sẽ đứng ở trước tấm màn, mình sẽ đứng ở phía sau và khán giả chỉ thấy cái bóng chứ không thấy mặt người diễn. Cô dặn tiếp. Khi nào nghe tiếng 2 người hát chung thì lúc đó đưa tay ra để chạm lấy tay Mạnh Quỳnh. Chỉ vậy thôi thì quá đơn giản, so với những bài hát có biên đạo múa mà mình đã từng quay hình cho các trung tâm trước đây. Hôm đó là lần đầu tiên mình nghe bài hát sẽ diễn trong PBN 132. Hai phút đầu là phần của Mạnh Quỳnh hát, mình cứ đứng chờ vì không biết đến khi nào mới đến phần của Phi Nhung. Vừa chờ đợi vừa suy nghĩ, khi nào nghe tiếng Nhung hát thì cứ múa may theo, không có gì là khó. Nhưng không ngờ khi nghe giọng Phi Nhung vừa cất lên.

Rồi thì sáo cũng bay xa… Mình như quên hết những gì cô Shanda vừa dặn trước đó. Tự nhiên có cái gì đó nghẹn ở cổ họng, rồi trái tim nhói lên từng chập và hai hàng nước mắt cứ nối đuôi nhau mà tuôn ra. Toàn thân như tê liệt không thể cử động làm cô Shanda phải tắt bài hát và chạy đến ôm mình an ủi. Cô nói, tất cả chúng ta đều yêu mến Phi Nhung nhưng tôi nghĩ không ai biết và hiểu Phi Nhung bằng bạn, nên bạn cứ diễn theo cảm xúc của mình. Bạn nghĩ Phi Nhung sẽ diễn như thế nào với bài hát này thì cứ diễn như vậy. Và những gì các bạn nhìn thấy trong bài Lý Con Sáo Bạc Liêu là tất cả cảm xúc và tâm tình của mình đã dành hết cho bài hát và cho Phi Nhung. Từng bàn tay đưa ra, từng ngón tay níu với để nắm lấy tay người tình sân khấu Mạnh Quỳnh cho đến cách thể hiện nỗi đau của một người không muốn rời xa trần gian là tất cả tâm trạng mà Phi Nhung đã cho mình cảm nhận qua bài hát.

Mình còn nhớ khi cô Shanda ghi hình lại buổi tập để gửi cho đạo diễn xem. Ở cuối đoạn video cô Shanda đã buông ra một tiếng thở dài, như để thương tiếc cho một ngôi sao sớm vội tắt.

Thường thì trước ngày quay các ca sĩ đều được báo trước ai sẽ là người làm tóc và makeup cho mình. Tối thứ Bảy là buổi quay hình đầu tiên rồi mà sáng đó vẫn chưa thấy ai báo gì cho mình. Nóng lòng, nhắn tin cho người phụ tá của Thuý Nga lo về mãng đó thì anh ta nói. Khán giả sẽ không thấy mặt của Trizzie nên Trizzie muốn makeup hay làm tóc sao cũng được. Lúc đó mình nghĩ, nếu đã vào vai Phi Nhung thì phải hoá trang sao cho thật là giống. Không ai nhìn thấy cũng được, chỉ cần một tấm hình để có thêm kỷ niệm với Phi Nhung là hạnh phúc rồi. Và tấm hình kỷ niệm là cái hình mình đăng kèm với bài viết này đây. Với suy nghĩ đó mình chạy đi kiếm Nhat Binh Nguyen. Nhật Bình không chỉ là người bạn thân của Nhung mà còn là người trang điểm cho Nhung nhiều nhất. Mình nói với Bình. Chị biết chị không có nằm trong danh sách làm makeup của em, nhưng chị muốn nhờ em hoá trang cho chị giống Phi Nhung nhất có thể. Chị nghĩ ở đây không ai rành nét mặt của Nhung bằng em. Nói đến đó tự nhiên mắt của 2 chị em đều ngấn lệ. Từ ngày Phi Nhung mất bình cũng khóc rất nhiều nên khi nghe mình nói vậy Bình gật đầu đồng ý ngay. Để chuẩn bị cho màn hoá thân, trước đó mình phải đi tìm mua bộ tóc dài giả. Cách đây vài tháng tóc mình vẫn còn dài lắm nhưng khoảng giữa tháng 10 mình đã cắt ngắn nó đi. Mình có nói trên FB là khi nào có cơ hội mình sẽ chia sẻ lý do. Hôm nay tiện thể đang nói về Phi Nhung thì mình xin chia sẻ ở đây luôn. Sau khi Phi Nhung mất, mình bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Nỗi buồn nó cứ theo mình dăng dẳng, không thoát ra được. Mình buồn chán không muốn làm gì cả. Tiệm tùng, nhà hàng cũng không màn ra trông nom. Mình biết nếu tình trạng đó kéo dài nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sức khoẻ tinh thần (mental health) nên mình quyết định phải làm một cái gì đó để thoát ra và điều mình làm là cắt đi mái tóc dài. Mình đã từng đọc ở đâu đó là khi mình thay đổi đột ngột một điều gì đó trong cuộc sống thì mình sẽ lừa được cái não không suy nghĩ đến những chuyện buồn đau hay phiền muộn nữa. Và mình đã lừa nó thành công. Khi đi tìm mua bộ tóc giả, mình đưa hình Phi Nhung cho cô bán hàng ở tiệm tóc xem và nhờ cô ấy tìm dùm mình bộ tóc nào nhìn giống người trong hình nhất. Cô ta hỏi, người trong hình là ai vậy? Mình trả lời là em tôi, là một ca sĩ nổi tiếng của nước VN, nhưng em ấy vừa mới qua đời. Rồi mình kể lý do tại sao Phi Nhung mất và lý do tại sao mình cần tìm bộ tóc dài nhìn giống như của Nhung. Cô ta vừa tìm vừa thở dài, miệng nói “I’m so sorry. It’s so sad” rồi một lúc sau cô trao cho mình bộ tóc dài và nói. This is it, this is her. Một người nước ngoài không hề biết Phi Nhung là ai mà khi nghe kể cũng cảm thấy xót thương cho em ấy. Trang phục trình diễn là cái áo dài đen mà mình đã mặc trong đám tang của Phi Nhung. Lý do phải mặc áo đen là vì ở cuối bài mình phải chạy vào sân khấu trước khi tấm màn trắng rơi xuống. Nếu không mặc đồ đen thì khán giả sẽ thấy bóng mình khi chạy vô. Lúc lên Pechanga mình mang theo 2 cái áo dài, một cái màu vàng và một cái màu đỏ. Theo lời dặn, miễn nó trơn tru là được. Chỉ là cái bóng nên tưởng cứ mặc áo dài là ổn, nhưng đến lúc chạy đèn sân khấu mới biết là ở cuối bài mình phải chạy vào trong. Lúc đó quýnh lên không biết phải làm sao thì nhớ ra là ông bạn Bằng Kiều ngày hôm sau mới lên Pechanga nên nhờ ổng ghé ngang nhà lấy cái áo dài đen cầm lên giùm. Tiết mục đặc biệt này được giữ bí mật cho đến giờ chót. Nhiều ca sĩ thấy mình đi ra đi vô trong hậu trường cứ tưởng mình sẽ trình diễn một bài nhạc dance nào đó vì sở trường của mình từ lúc vào nghề cho đến giờ vẫn là như vậy. Đến khi Nhật Bình trang điểm và làm tóc xong cho mình mọi người mới ngỡ ngàng biết lý do mình có mặt trong PBN 132. Mình nhớ chị Phương Hồng quế cứ nhìn mình sửng sờ nói. Trời ơi, sao có thể giống nhau một cách lạ lùng vậy em! Mình không cần xem mấy cái video cũ để bắt chước theo các động tác của Nhung. Từ tướng đứng đến cử chỉ của Nhung nó đã in sâu vào tâm trí của mình từ lâu nên khi làm cái bóng của Nhung trong bài Lý Con Sáo Bạc Liêu, từng chi tiết nhỏ nhất đều được mình để tâm đến. Chẳng hạn, vòng 3 của Phi Nhung tròn và diêu, của mình thì hơi bị khiêm tốn nên khi đứng tạo dáng mình phải ưỡn cong cái lưng để cái mông nó đưa ra sau. Phải đứng như vậy thì cái bóng khi in lên tấm màn nó mới giống tướng đứng của Phi Nhung. Và mình phải đứng như vậy suốt cả bài nên sau 2 đêm diễn mình phải uống thuốc đau lưng. Sau đêm diễn đầu tiên, các anh chị em nghệ sĩ và khán giả đều khen mình diễn quá giống Phi Nhung, làm những người xem ai cũng rơi nước mắt. Nhưng đâu phải chỉ có người xem mới rơi nước mắt? Trong lúc trình diễn, người đứng trước tấm màn cũng rơi và người đứng phía sau tấm màn cũng đầm đìa nước mắt. Mình đã từng chia sẻ, đây là vai diễn khó nhất trong đời mà mình từng diễn. Nó khó là vì người mình đóng thế vai là đứa em của mình vừa mới ra đi chưa được bao lâu. Giọng hát của em, hình ảnh của em như vẫn còn quanh quẫn đâu đó. Linh hồn của bài hát là cái bóng của Phi Nhung nên áp lực rất lớn. Mình phải làm sao để hoá thân và thể hiện hình ảnh của em ấy một cách hoàn hảo nhất có thể để không phụ lòng chờ đợi của những người yêu mến Phi Nhung, không phụ lòng Mạnh Quỳnh, không phụ lòng chị Thuỷ và hơn hết là không phụ lòng Phi Nhung. Mạnh Quỳnh nói cách mình hoá trang và diễn đạt bài hát giống Phi Nhung đến 95% nhưng cái công lớn nhất cho sự thành công của tiết mục này phải nói là của chị Thuỷ. Đến bây giờ mình mới hiểu vì sao trung tâm Thuý Nga luôn là trung tâm hàng đầu ở hải ngoại bao nhiêu năm nay. Chị Thuỷ có cái tài đặc biệt là chị có thể nhìn thấy điều gì đó mà cặp mắt người thường không nhìn ra. Cả cuộc đời ca hát của mình, mình chưa bao giờ hát nhạc quê hương, chưa bao giờ múa hay diễn nhạc quê hương, ngay cả ngoại hình và cách ăn mặc cũng chẳng ăn nhầm gì đến nhạc quê hương. Phải nói là chị Thuỷ đã rất liều lĩnh khi mời mình đóng thế cho Phi Nhung để diễn cùng với Mạnh Quỳnh. Tại sao mình dùng từ liều lĩnh? Vì bài Lý Con Sáo Bạc Liêu trong PBN 132 là tất cả tâm huyết là tình cảm của chị được đặt hết vào trong đó. Chị Thuỷ muốn Phi Nhung sống lại trong video PBN 132 qua hình ảnh của cái bóng và xuất hiện một lần cuối cùng trên sân khấu PBN như một cách để tưởng niêm em ấy qua ý tưởng tuyệt vời mà các bạn đã xem. Đến giờ này mình vẫn cứ thắc mắc mãi, làm sao chị Thuỷ biết mình là người có thể đảm nhận vai trò đó để mà chị ấy mời? Nhất là chị chưa một lần nhìn thấy hình ảnh “quê hương” trong thân thể của cô ca sĩ chuyên hát nhạc kích động này. Cám ơn chị Thuỷ đã đặt niềm tin ở em và trao cho em nhiệm vụ khá quan trọng trong chương trình của chị. Được hoá thân làm Phi Nhung là một kỷ niệm em sẽ không bao giờ quên, và như chị nói, nó là một vai diễn để đời. Không chỉ vậy, nó là vai diễn ý nghĩa nhất và thành công nhất trong sự nghiệp hơn 30 mấy năm của em làm ca sĩ.

Trizzie Phương Trinh và đàn em





Từ lúc tập bài hát cho đến ngày trình diễn, mình có cảm giác như Phi Nhung luôn ở bên cạnh. Trong đầu cứ hình dung ra cái cảnh em ấy đứng đó nhắc, chỗ này chị phải diễn như vậy nè. Show hôm thứ Bảy là phiên bản chị Thuỷ chọn để bỏ vào video PBN 132. Trong phiên bản đó, trước khi Nhung ra đi, Nhung quay qua xá chào Mạnh Quỳnh. Nhưng trong phiên bản của ngày Chủ Nhật, sau khi xá chào Mạnh Quỳnh xong, Nhung quay sang chắp tay xá chào khán giả rồi mới ra đi. Có thể đó là điều thiếu xót của mình mà Nhung đã nhắc nhở phải làm thêm cho buổi quay hình ngày Chủ Nhật. Hy vọng chị Thuỷ sẽ cho ra thêm phiên bản thứ 2 sau này để khán giả có thể nhìn thấy được hình ảnh đó vì Nhung rất yêu khán giả của mình và cái xá cuối cùng đó thay thế cho lời cảm ơn tình yêu thương của mọi người đã dành cho Nhung.

Mặc dù Phi Nhung đã rời xa chúng ta nhưng mình tin rằng hình ảnh của em ấy sẽ luôn tồn tại trong trái tim của người hâm mộ.

Chúc mừng em một lần nữa thành công với bài hát Lý Con Sáo Bạc Liêu. Hãy biết là chị luôn tự hào về em”.

Mặc dù Phi Nhung đã qua đời nhưng tên tuổi cô thì mãi vang danh và sống trong tim người hâm mộ.





Ngay dưới bài viết, nhiều người đã dành tình cảm và bất ngờ trước sự hóa thân này của Trizzie Phương Trinh. Cuối tháng 9/2021 vừa qua, sự ra đi của giọng ca “Bông điên điển” đã khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Trước đó cô từng có kế hoạch sang Mỹ để thăm con gái sau 2 năm xa cách, tuy nhiên thấy tình hình dịch bệnh nước nhà diễn biến phức tạp nên nữ ca sỹ đã quyết định ở lại để giúp đỡ bà con. Trong quá trình làm từ thiện, chẳng may cô đã nhiễm covid-19 và qua đời sau 2 tháng trị bệnh.