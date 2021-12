Bức xúc hành động của tài xế ô tô nghi say rượu tông người tử vong rồi bỏ trốn

Mới đây cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn video của một chiếc ô tô gây họa xong bỏ trốn.

Toàn bộ vụ việc đã được camera anh ninh ghi lại, trong đoạn video chiếc xe máy và ô tô 4 chỗ màu trắng (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông cùng chiều theo hướng từ thị trấn Cẩm Giàng về Cống An, tỉnh Hải Dương thì ô tô đã nhấn ga vọt lên trước, lao rất nhanh rồi tông phải xe máy.

Ô tô vọt lên trước rồi tông vào xe máy





Sau cú va chạm mạnh, người điều khiển xe máy đã ngã xuống đường, nằm bất động và bị thương rất nặng, còn tài xế ô tô đã nhanh chóng bỏ chạy để tẩu thoát. Được biết nạn nhân là ông P.V.Đ sinh năm 1977 hiện trú tại Cẩm Giàng, Hải Dương.

Ngay sau khi gây họa, tài xê ô tô đã bỏ trốn





Chứng kiến vụ việc, nhiều người đã bức xúc để lại bình luận chỉ trích hành động tham gia giao thông kém ý thức của người tài xế ô tô này:

- Đã uống thì đừng lái mà, đi ẩu quá đi, chỉ khổ người đi đường. Mong cơ quan chức năng phạt thật nặng cho chừa.

- Đã tông người chết lại còn cố mà bỏ chạy, văn minh để đi đâu. Khổ thân nạn nhân ghê, chia buồn cùng gia đình.

- Phóng thế kia thì còn gì là người, rùng hết cả mình, đi quá láo luôn.

Hiện vụ tai nạn vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.