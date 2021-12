Clip : Xe tải đi ẩu cuốn xe máy vào gầm, người phụ nữ thoát cửa tử trong gang tấc

Đoạn clip về vụ va chạm giữa xe tải và xe máy đã khiến nhiều người ‘nín thở’.

Toàn bộ vụ việc đã được camera hành trình của một chiếc ô tô đi ngay sau đó ghi lại được. Vào sáng ngày 11/12, trên đoạn đường qua Tân Hồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh chiếc xe ô tô tải và xe máy đang lưu thông cùng chiều thì tài xế ô tô đã tạt vào lề đường rồi rẽ phải bất ngờ, do thiếu quan sát và không để ý các phương tiện đang di chuyển xung quanh nên đã tông vào chiếc xe máy rồi cuốn cả phương tiện vào gầm. Nạn nhân đã lăn lộn nhiều vòng, rất may không bị bánh xe cán qua người.

Chứng kiến vụ việc, dân mạng được phen ‘xanh mắt’ và bức xúc đưa ra nhiều bình luận chỉ trích ý thức tham gia giao thông của người này:

- Sợ hết hồn, nhìn đoạn chị gái bị cuốn vào gầm xe tôi đã nín thở, đến đoạn chị lồm cồm bò dậy không bị làm sao mới dám thở phào. Bác tài đi ẩu thế chứ, liều thực sự đó.

- Đúng là khi thần chết ngủ quên, may không ai bị làm sao đấy. Tài xế xe tải đi thế này mà dám lái xe trên đường, ám ảnh quá luôn.

- Đi đường hiên ngang như đường nhà mình thế kia bao giờ không.Phải phạt thật nặng bác tài này, thậm chí tước bằng lái đi. Đúng là giao xe kiểu này tử thần gõ cửa bao giờ không hay đấy.

Hiện sự việc vẫn đang được chia sẻ rần rần và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.