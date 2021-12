Đỗ Thị Hà lên tiếng đòi lại công bằng cho bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành

Nhũng ngày qua, vụ việc của bé gái 8 tuổi bị ‘dì ghẻ’ hành hung đến tử vong đã khiến dư luận xôn xao. Cụ thể vào tối ngày 22/12, bé Vân An đã được nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể có nhiều vết bầm tím cùng các vết khâu cũ trên mặt đã được mờ đi, nghi vấn bé gái đã bị bạo hành đến tử vong.

Qua khám nghiệm phát hiện trên cơ thể bé An có nhiều vết bầm dập





Đến ngày 28/12, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã ra lệnh khởi tố và bắt tạm giam bị can T (26 tuổi, quê Gia Lai, được cho là mẹ kế của bé) 2 tháng về hành vi hành hung người khác. Theo lời chị T, hiện chị đang sống cùng cha con bé An và thừa nhận nhiều lần dùng roi mây, gậy gỗ tác động vào người cháu bé.

Chứng kiến hành động vô nhân tính này, hoa hậu Đỗ Thị Hà bức xúc lên tiếng:

“Em như một thiên thần!!

Được sống, được vui chơi, được học tập là quyền của mọi trẻ em trên thế giới. Ấy vậy mà mới 8 tuổi, em đã bị cướp đi những quyền đó bởi những người em gọi là cha, là mẹ. Có nỗi đau nào đau hơn khi thấy một thiên thần nhỏ chịu những tổn thương quá sức tưởng tượng như vậy .Chúng ta hãy mạnh mẽ lên tiếng để lấy lại sự công bằng cho bé Vân An cũng như dấy lên những phong trào bảo vệ và chống bạo lực ở trẻ em

Yên nghỉ nhé em bé nhỏ!”

Đỗ Thị Hà hy vọng sẽ đòi được công bằng cho bé An cũng như phát động phong trào chống bạo lực, bảo vệ trẻ em





Ngay dưới bài viết, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự xót xa và đồng tình, ủng hộ nàng hậu xứ Thanh kêu gọi pháp lý giúp mẹ đẻ của bé An lấy lại công bằng cho cháu cũng như nhiều em nhỏ sau này. Hiện những vấn đề xoay quanh vụ việc vẫn được dân tình quan tâm theo dõi.