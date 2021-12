Đưa con trai trở lại trường học, Hoàng Bách: Lo lắng nhưng phải chấp nhận đối mặt với thực tại

Kể từ ngày dịch bệnh bùng phát, không chỉ TP.HCM mà các tỉnh thành khác cũng ngừng cho học sinh đến trường thay vào đó là triển khai hình thức học online dài hạn. Có lẽ đến thời điểm này, việc được quay lại trường lớp, gặp thầy cô, bạn bè là điều mà nhiều bạn ao ước.

Cách đây ít phút, trong ngày đầu tiên đưa con trai quay trở lại trường học, Hoàng Bách vô cùng lo lắng, tuy nhiên vẫn chấp nhận hiện thực trong cuộc sống này. Trên trang cá nhân anh có chia sẻ:

“Ngày đầu tiên con trai quay lại trường sau 6 tháng liền học online ở nhà.

Con trai tâm sự, háo hức lắm nhưng con hơi buồn một chút vì lớp sẽ chỉ có khoảng 1/3 các bạn đến trường học dù gần như tất cả đã chích đầy đủ 2 mũi.

Làm cha mẹ rồi, sẽ dễ hiểu hơn khi nhiều người còn tâm lý e ngại với những gì đã và đang diễn ra.

Với bố mẹ, dù còn chút lo lắng nhưng quyết định đưa con trở lại với cuộc sống ngoài kia được thống nhất rất nhanh. Có những điều trong cuộc sống này, nếu không thể nào trốn tránh thì cách duy nhất ta có thể làm là chấp nhận đối mặt.

Cha con ca sỹ Hoàng Bách





Bố con hẹn nhau từ mấy hôm rằng sẽ đi cùng nhau, ăn sáng và làm ly cafe sớm. Trời Sài Gòn hôm nay lành lạnh như cuối thu Hà Nội, như một thói quen khó bỏ, con trai chén xong cái bánh của mình trong chớp mắt rồi quay qua xin nốt 1/3 còn dang dở của bố khi bố còn đang loay hoay selfie….

Hôm nay là một ngày bình thường đặc biệt, chúc con trai và những người bạn nhỏ quay trở lại trường an toàn, vui vẻ nhé!

Yêu thật nhiều!

Sài Gòn, 7h sáng thứ 3, ngày 14/12/2021.

The show must go on!" (tạm dịch: Chương trình phải tiếp tục, dù có bất cứ cản trở gì, kế hoạch vẫn phải thực hiện, sự kiện vẫn phải diễn ra).

Tê Giác giờ đây đã phổng phao, khôn lớn





Hoàng Bách và con trai được khán giả chú ý nhiều hơn từ chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi mình đi đâu thế”, khác với cậu bé nhõng nhẽo, nóng tính khi xưa, giờ đây Tê Giác đã cao lớn, trưởng thành khiến nhiều người ngỡ ngàng.