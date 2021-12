Hãi hùng khoảnh khắc nam thanh niên phóng nhanh, húc tung em nhỏ đang qua đường

Đoạn video về vụ tai nạn của nam thanh niên điều khiển xe máy phóng nhanh vượt ẩu đã khiến nhiều người bức xúc.

Cụ thể vào khoảng cuối giờ chiều ngày 21/12, trước cổng trại Nhật Lợn, xóm Hợp Khánh, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn. Nghệ An đã xảy ra va chạm thương tâm giữa xe máy và xe đạp. Theo lời những người dân ở gần đó cho biết, lúc này cả hai phương tiện đang lưu thông cùng chiều, cháu bé vừa đạp xe qua đường thì bất ngờ nam thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ lao tới với tốc độ nhanh rồi tông trực diện vào em nhỏ này.

Cháu bé đang qua đường thì nam thanh niên bất ngờ lao tới. Ảnh: 91.com.vn





Ngay sau va chạm, cháu bé đã ngã rạp xuống bị thương nặng, còn nam thanh niên cũng ‘tiếp đất’ ngay sau đó, xe máy thì văng ra một đoạn ra ‘cưa khét’ đường và hư hỏng nặng nề, những người dân ở xung quanh lập tức đỡ cháu bé dậy rồi đưa đi cấp cứu.

Sau cú va chạm bé trai bị thương nặng





Ý thức tham gia giao thông của nam thanh niên đã nhận phải nhiều chỉ trích từ dân mạng, nhiều người mong muốn cơ quan chức năng có hình phạt thích đáng để ‘dẹp’ những trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu thế này:

- Phóng nhanh quá thì ai độ nổi, kiểu này có ngã cũng chẳng ai thương, khổ thân cháu bé thôi.

- Đi đường gặp mấy anh đại thế này sợ lắm, chỉ sợ nó tông vào mình thôi.

- Đúng là bị bọn này va phải chỉ khổ mình mà, ám ảnh thật đấy, mong bé con không bị làm sao.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của dân mạng.