Hoảng hồn khoảnh khắc người phụ nữ đi xe máy suýt mất mạng dưới bánh xe tải vì phóng nhanh, vượt ẩu

Cách đây ít phút, đoạn video về cách tham gia giao thông bất cẩn của một người phụ nữ đã được camera hành trình của một chiếc xe đi ngay sau ghi lại.

Qua đoạn video có thể thấy khi lưu thông trên đường hẹp với nhiều phương tiện qua lại, cùng lúc có xe tải và xe ô tô con đi ngược chiều choán hết đường, thay vì giảm tốc độ, đi đúng làn đường để chờ các phương tiện khác đi qua thig người phụ nữ điều khiển xe máy lại cố tình nhấn ga, lạng lách để vượt lên phía trước. Tuy nhiên do đường hẹp nên chị đã va va vào chiếc xe máy đi ngược chiều rồi ngã sõng soài xuống đường, đầu suýt bị bánh sau xe tải cán qua.

Người phụ nữ cố tình vượt lên trước bất chấp hiểm nguy





Sau va chạm, người này đã ngã sõng soài, rất may không có thiệt hại về người xảy ra





Rất may không có thương vong xảy ra. Sau tai nạn, người phụ nữ đã có thể đứng dậy và một nam thanh niên đã giúp chị nhấc phương tiện lên. Chứng kiến vụ việc, dân mạng đã thót tim và để lại nhiều bình luận:

- Đi ẩu thực sự, xém tí nữa thì xanh cỏ rồi, cố phóng nhanh một tí làm cái gì không biết.

- Đúng là các cụ gánh còng lưng. Nhìn bà đi không khác nào mấy thanh niên đua xe, sau quả này chắc ám ảnh luôn.

- Đi đứng dã man thật, chị này như phượt thủ nhỉ, bất chấp quá cơ.

Vụ tai nạn cũng chính là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người, đừng vì nhanh một phút mà để cả đời phải hối hận. Quả thật, vụ việc trên không chỉ may mắn với người điều khiển xe máy mà còn cho cả hai tài xế xe tải vì không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.