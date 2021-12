Hoảng hồn khoảnh khắc người phụ nữ tự phanh ngã sõng soài ra đường, đầu chạm bánh xe container

Mới đây vụ tai nạn giữa xe container và người phụ nữ điều khiển xe máy đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh của một nhà dân ven đường ghi lại. Cụ thể khi chiếc container và xe máy đang chạy cùng chiều thì bất ngờ người phụ nữ điều khiển xe máy lại vượt lên bên cánh phải, do phanh gấp nên bánh xe đã trượt, đổ rạp xuống đường rồi người phụ nữ này cũng ngã sõng soài, nằm kế ngay bánh xe container. Cùng lúc phần đầu đã chạm vào bánh xe đang di chuyển.

Người phụ nữ ngã sõng soài, nằm ngay dưới bánh ô tô





Vụ việc vừa xảy ra, chiếc xe container đã nhanh chóng dừng lại. Những người dân sống ngay đó đã nhanh chóng chạy ra để hỗ trợ đưa người phụ nữ này ra ngoài, hiện chưa rõ tình hình sức khỏe của nạn nhân ra sao.

Chứng kiến đoạn video, nhiều người đã được phen ‘xanh mắt’ và để lại nhiều bình luận:

- Đi gần container chẳng khác nào cửa tử, khổ thân quá. Mong bác gái không bị làm sao.

- Một là đi trước container, hai là đi sau hẳn, chứ phóng ngang thế này là dễ vào ‘cửa tử’ lắm bà con ạ.

- Ám ảnh thực sự, nhìn khoảnh khắc đầu chị gái ngay phía bánh xe mà rùng mình, sởn cả gai ốc.

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.