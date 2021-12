Không vượt được lên trước, tài xế xe bán tải bức xúc đập cửa kính, bẻ cụp gương xe 5 chỗ

Cách đây ít phút, đoạn clip của tài xế xe bán tải cố vượt lên trước nhưng bất thành, kèm theo đó là thái độ hung hăng của lái xe đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Cụ thể vụ việc mới xảy ra vào sáng nay (6/12) trên cầu Vĩnh Tuy, toàn bộ vụ việc đã được camera hành trình của một chiếc xe ô tô đi ngay sau đó ghi lại. Lúc này trên cầu Vĩnh Tuy đang xảy ra tai nạn nên có ùn tắc nhẹ, các phương tiện cũng di chuyển khó khăn. Chiếc xe bán tải Ford đang đi bên làn trái và đã xi nhan phải để xin đường, tuy nhiên tài xế xe 5 chỗ hiệu Huyndai lại không cho vượt lên trước và hai xe liên tục thách thức nhau.

Phẫn nộ với cách tham gia giao thông của tài xế xe ô tô 5 chỗ, tài xế xe bán tải đã bước xuống xe và bức xúc đập vào cửa kính, sau đó bẻ cụp gương xe 5 chỗ. Dù chưa phân biệt đúng sai, tuy nhiên hành động của hai tài xế đã khiến nhiều người xem bức xúc.

Một vài ý kiến của dân mạng:

- Cứ thế thôi mà không nhường nhau, như thế vừa gây tai nạn cho bản thân lân mọi người đó các bác tài ạ.

- Bác nào cũng sai cả. Anh lái bán tải thì nóng tính, ai lại bẻ cụp gương người ta như kia. Còn anh lái 5 chỗ cũng chẳng vừa, thấy người ta xi nhan nhường một chút thì có mất mấy mét đường của anh đâu. Nhịn nhường chút thì cả hai cùng vui mà.

- Phải cẩu cả hai ông luôn chắc mới vừa lòng, trời ơi cái ý thức.

Hiện vụ việc vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.