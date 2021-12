Nam thanh niên bị điện giật co cứng người, may mắn thoát 'cửa tử' trong gang tấc

Vụ việc của một nam thanh niên bị điện giật đã được camera an ninh ghi lại.

Khi đang tiến hành lắp đặt và sửa chữa đường dây thì người này bất ngờ bị điện giật do trong quá trình làm việc đã bất cẩn không ngắt nguồn. Vừa bị giật, nam thanh niên co cứng người trên thang và cố gắng để đưa bản thân thoát khỏi nguy hiểm. Dù trong hoàn cảnh đó đầu óc không đủ tỉnh táo để điều chỉnh hành vi nhưng người này vẫn cố ứng biến tự thân và thoát ‘cửa tử’ trong gang tấc.

Nam thanh niên bị điện giật thoát 'cửa tử' trong gang tấc





Đây không phải lần đầu tiên chúng ta chứng kiến những tai nạn về điện giật, qua đây cũng là bài học và lời cảnh tỉnh cho mọi người khi làm việc liên quan đến sửa chữa và lắp ráp các thiết bị liên quan đến điện.

Vừa chứng kiến đoạn video, cộng đồng mạng không khỏi hoảng hồn và đưa ra nhiều bình luận:

- Quá nguy hiểm, tại sao bất cẩn không ngắt nguồn điện đi nhỉ, còn may mắn thoát chết đó chứ không thì đúng là không kịp hối hận luôn.

- Suýt nữa thì toi, ám ảnh thực sự. Xém tí nữa thì xanh cỏ rồi.

- Không chấp hành an toàn về điện thì đừng hỏi tại sao, liều mạng thực sự.

Hiện vụ việc đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và đoạn video được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.