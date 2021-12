Mới đây, vụ việc bé gái 8 tuổi bị ‘dì ghẻ’ bạo hành đến tử vong đã khiến nhiều người đau lòng và bày tỏ phẫn nộ.

Cụ thể vào ngày 28/12, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã ra lệnh khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) 2 tháng về hành vi hành hung người khác.

Theo đó Trang được xác định đã có hành vi hành hung bé Vân An (8 tuổi, hiện đang sống tại chung cư Sài Gòn Pearl, phường quận Bình Thạnh khiến nạn nhân tử vong). Khi bị bắt, Trang cho biết đang có hệ tình cảm với cha của bé An và cả 3 đang sinh sống cùng nhau.

Trong thời gian đó, cô đã nhiều lần hành hạ bé gái, thậm chí sử dụng cả roi mây, gậy gỗ đánh vào người bé. Đỉnh điểm là khi dạy con học, Trang liên tục ‘gõ đầu trẻ’ chỉ đến khi con học tốt lên cô mới ngưng hành hung. Sau khi thấy cơ thể mệt mổi và nôn nói, bé An đã vào phòng nghỉ ngơi và được chị Trang gọi cho bố. Anh T.H về nhà có đưa con vào nhà tắm phát hiện ra nhiều vết lạ trên người con, thấy con gái càng yếu đi nên anh đã gọi cấp cứu đưa đi bệnh viện tuy nhiên bé gái bị phù phổi cấp do trên người có nhiều vết bầm và không thể qua khỏi. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an cho biết chị Trang có dấu hiệu bạo hành bé An nên đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Bị can đã bị bắt tạm giam vì hành vi bạo hành trẻ nhỏ





Chứng kiến vụ việc, nhiều người không khỏi đau đớn và thương xót cho bé An đã chẳng may rơi vào tay ‘dì ghẻ’ độc ác, số khác lại chỉ trích chị Trang thậm tệ vì hành vi mất nhân tính này. Trên trang cá nhân của mình, Nam Thư bức xúc viết:

“Thư chưa có con. Con của Thư bây giờ là 5 chó, 3 mèo. Ngày Bơ Đậu Phộng không trụ nổi, Thư bần thần chắc cả tuần. Nuôi con chó, con mèo mình còn xót vậy, thì nỡ lòng nào mà có thể bạo hành đứa nhỏ tới mức như thế. Khốn nạn, độc ác, mất nhân tính.

Con mụ dì ghẻ phải trả giá trước pháp luật là điều chắc chắn, nhưng cha của em bé thì càng phải trả giá nặng hơn. Đốn mạt thật sự.

Tạm biệt con gái Vân An, con lên thiên đàng thật vui vẻ nha, hết đau đớn đòn roi rồi. Kiếp sau con sẽ thật xinh đẹp, an yên và hạnh phúc con nhé”.

Nam Thư xót xa tiễn biệt cháu bé





Ngay dưới bài viết, cộng đồng mạng cũng đưa ra nhiều bình luận và nghẹn ngào gửi lời tiễn biệt đến thiên thần nhỏ.

Hiện sự việc vẫn đang được dân mạng quan tâm theo dõi.