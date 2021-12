Người đàn ông đi xe máy đâm thẳng vào đuôi xe bồn ngã sõng soài giữa đường

Cách đây ít phút, vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy đã được cộng đồng mạng chia sẻ rần rần.

Toàn cảnh vụ việc đã được camera hành trình của một chiếc ô tô đang di chuyển ngay sau đó ghi lại được. Cụ thể khi thấy tín hiệu đèn giao thông, tài xế xe bồn đã giảm tốc độ rồi dừng đèn đỏ, tuy nhiên người đàn ông đi xe máy ngay sau lại phóng nhanh và không để ý đến xung quanh nên không kịp xử lý và đã tông trực diện vào phía đuôi xe bồn.

Xe máy tông vào đuôi xe bồn





Sau va chạm, người đàn ông đã văng ra ngoài rồi ngã sõng soài xuống đường, phương tiện cũng bị đổ rạp, phần đèn chiếc xe bồn bị vỡ còn xe máy thì hư hỏng nặng nề.

Nạn nhân bị ngã ra đường, phương tiện bị hư hỏng nặng nề





Chứng kiến đoạn video, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận và đưa ra chỉ trích trước hành động lơ đễnh khi tham gia giao thông của tài xế xe máy:

- Phóng nhanh lại còn không để ý thế này quá là nguy hiểm. May người ngợm không làm sao là tốt rồi.

- Nhìn quả lao vào đuôi xe mà hết hồn, ghê quá đi. Bác tài xe máy sai rồi nhé.

- Đi đường chỉ lo mấy bác đi kiểu này lao vào người thôi. Mong tất cả bình an.

Được biết vụ việc xảy ra ở Quốc lộ 5, tỉnh Hải Dương.