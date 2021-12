Ninh Bình: Bị máy cày đè vào người khi đi làm thuê, nạn nhân tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn lao động của một người đàn ông trong lúc đi làm thuê đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Cụ thể vào chiều 4/12 vừa qua, trên địa bàn xã Gia Trung (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động hy hữu khiến một người tử vong đã được chia sẻ rần rần trên các hội nhóm.

Theo những người đang cùng làm việc trên cánh đồng Lê thuộc xã Gia Trung chứng kiến kể lại: Anh Trần Văn Đ, sinh năm 1994 hiện trú tại xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trong lúc đi làm thuê cho gia đình ông Nguyễn Văn L để chuẩn bị cho vụ mùa Đông Xuân thì bất ngờ bị chiếc máy cày lật nghiêng rồi đè vào người.

Hiện trường vụ tai nạn





Ngay sau khi biết tin, người dân đã báo cho cơ quan chức năng xã Gia Trung, lập tức công an đã có mặt tại hiện trường và triển khai ứng cứu nạn nhân ra ngoài. Do chiếc máy cày quá nặng nên sau 1 giờ đồng hồ kết hợp sức người lẫn sức kéo của một chiếc xe tải mới có thể kéo được chiếc máy cày lên và đưa nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên điều xấu nhất đã xảy ra, do bị máy cày đè xuống ruộng quá sâu, anh Đ đã tử vong ngay tại chỗ.

Chứng kiến vụ việc, cộng đồng mạng đau đớn để lại nhiều bình luận chia buồn cùng gia đình:

- Tội quá đi, máy này nguy hiểm thật, mọi người cẩn thận nhé. Chia buồn cùng cả nhà.

- Tết nhất đến nơi rồi mà còn gặp cảnh này, khổ thân. Thương cho người ở lại, xót cho người ra đi.

- Quả máy cày to thế kia đè lên người cho thì còn gì là người nữa. Mình ở ngoài còn thấy nhói cả lòng.

Hiện sự việc vẫn đang được quan tâm theo dõi.