Rùng mình khoảnh khắc xe ben tông xe máy từ phía sau, 1 người tử vong, 1 người nguy kịch

Cách đây ít phút, vụ va chạm xe ben và xe máy đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Cụ thể theo camera hành trình của một chiếc xe ô tô con đi ngay đó ghi lại được. Khi người đàn ông điều khiển xe máy đang chở con nhỏ ngay sau xe và lưu thông cùng chiều với xe ben thì bất ngờ chiếc ‘quái xế’ đã lao nhanh về trước, tông trực diện vào đuôi xe khiến nạn nhân ngã sõng soài ra đường. Cùng thời điểm, người đàn ông đã nằm gọn trong gầm xe, hai bánh phần bánh sau còn đè lên nạn nhân lẫn phương tiện.

Chiếc ô tô ben lao lên trước 'nuốt' chiếc xe máy đang lưu thông phía trước





Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe máy đã bị vỡ nát bét và hư hỏng nặng nề. Nạn nhân thì tử vong thương tâm còn cháu bé 14 tuổi ngồi sau xe máy thì bị thương khá nặng. Ngay sau khi va chạm xảy ra, người dân gần đó đã nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn





Chứng kiến vụ việc, dân mạng đã để lại nhiều bình luận chỉ trích tài xế xe ben:

- Xe ben đi sai rồi. Thúc vào người ta thế kia thì còn gì là người ngợm nữa. Phải tóm lại bọn này thôi, nguy hiểm quá.

- Đau đớn thế nhỉ, chỉ mong cháu bé trở về bình an, thương tâm thực sự.

- Người ta đi cách xa thế kia mà còn nghĩ điểm mù thì thôi đấy. Khổ thân cha con bác lái xe máy.

Hiện vụ việc vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.